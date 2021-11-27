Metacritic говорит, что игра хорошая.

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Ubisoft в данный момент занята проведением мероприятий, посвящённых 35-летию компании. По случаю важной даты была запущена акция с бесплатными днями в Immortals Fenyx Rising. Речь идёт об уникальном по стилю ролевом экшене, действие которого происходит в древнегреческом сеттинге.

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Для доступа к проекту нужно иметь аккаунт в Ubisoft Connect, акция продлится до 29 ноября и закончится в 17:00 по московскому времени. Издатель и разработчики пообещали, что прогресс из бесплатной версии можно будет перенести в купленную игру.

Immortals Fenyx Rising рассказывает историю Феникса, крылатого полубога. Скучать ему не придётся, ведь под руководством игрока полубогу предстоит спасти греческих богов и их место обитания от страшного проклятия. В Immortals нужно сражаться с мифическими существами, осваивать легендарные навыки и копить силы. Последние обязательно пригодятся в великой битве с Тифоном, самым опасным титаном из греческой мифологии.

🎉 Продолжаем отмечать 35-летие #Ubisoft с бесплатными выходными в #ImmortalsFenyxRising на ПК!



Сыграйте в полную версию игры бесплатно до 28 ноября!



Станьте новым полубогом с крыльями и спасите греческих богов. Вы — их последняя надежда.



👉 https://t.co/Wiy1GGobsS pic.twitter.com/soQRKf6cH4 — Ubisoft Russia (@UbisoftRussia) November 26, 2021

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На агрегаторе рецензий Metacritic версия ролевого экшена для ПК имеет 79 % рейтинга критиков на основании 20 рецензий. Immortals Fenyx Rising доступна для покупки на Playstation, Xbox, Nintendo Switch и Google Stadia. Проект полностью переведён на русский язык, после завершения акции с бесплатным доступом с ним можно будет ознакомиться с помощью демоверсии (доступна на всех платформах).