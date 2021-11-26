Немножко интригует. Совсем чуть-чуть.

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Весной текущего года разработчики киберпанк-экшена Ghostrunner выпустили дорожную карту обновлений, согласно которой проект должен был получить много уникального контента.

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Большинство из анонсированного контента уже появилось в Ghostrunner, но кое-что ещё осталось. Речь в данном случае идёт о таинственном «последнем DLC», получившем недавно отдельный тизер. Авторы также открыли сбор заявок на участие в бета-тестировании. Последнее дополнение для Ghostrunner будет анонсировано 30 ноября, в новом тизере конкретной и полезной информации содержится очень мало. Только какой-то набор изображений и женский голос за кадром.

Для участия в грядущей «бете» нужно присоединиться к Discord-серверу Ghostrunner и разделу на форуме Reddit. Заполнить соответствующую анкету тоже необходимо. Само мероприятие пройдёт в декабре.

Напомним также, что последнее дополнения для Ghostrunner должно было появиться ещё осенью, но позже разработчики приняли решение перенести его на начало будущего года.

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Оригинальная Ghostrunner доступна в том же Steam 27 октября прошлого года. У проекта очень хорошие отзывы от игроков: 91 % рейтинга на основании более 26,5 тысяч обзоров.