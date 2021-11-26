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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Авторы Ghostrunner анонсируют последнее дополнение к игре 30 ноября, а пока предлагают посмотреть тизер
Немножко интригует. Совсем чуть-чуть.
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Весной текущего года разработчики киберпанк-экшена Ghostrunner выпустили дорожную карту обновлений, согласно которой проект должен был получить много уникального контента.

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Большинство из анонсированного контента уже появилось в Ghostrunner, но кое-что ещё осталось. Речь в данном случае идёт о таинственном «последнем DLC», получившем недавно отдельный тизер. Авторы также открыли сбор заявок на участие в бета-тестировании. Последнее дополнение для Ghostrunner будет анонсировано 30 ноября, в новом тизере конкретной и полезной информации содержится очень мало. Только какой-то набор изображений и женский голос за кадром.

Для участия в грядущей «бете» нужно присоединиться к Discord-серверу Ghostrunner и разделу на форуме Reddit. Заполнить соответствующую анкету тоже необходимо. Само мероприятие пройдёт в декабре.

Напомним также, что последнее дополнения для Ghostrunner должно было появиться ещё осенью, но позже разработчики приняли решение перенести его на начало будущего года.

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Оригинальная Ghostrunner доступна в том же Steam 27 октября прошлого года. У проекта очень хорошие отзывы от игроков: 91 % рейтинга на основании более 26,5 тысяч обзоров.

#505 games #ghostrunner #one more level
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ev_rus
19:59
Ну спорно. Не нужно про политику, я тут новую игру качаю, не до нее сейчас. Прекрасно же знаешь, что в Германии также ты фик где что рот откроешь и напишешь на власть, и толкнешь полицейского.
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omoikane
19:59
Как раз да, какая разница что и когда. Нормальный человек берет лучшее на рынке, особенно если это еще и дешевле. Про авто тупой пример, мерсы, ауди и бмв стоят в два раза дороже :D А если взять за ...
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eightylvl
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BrossParavoss
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