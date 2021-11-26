Ждём чего-то большего.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Ролевая игра Pathfinder: Wrath of the Righteous получила парочку бесплатных обновлений с небольшими наборами контента. Речь идёт о мини-DLC «Лики войны» и «Любовь после смерти», они добавили в игру дополнительное задание для последней главы, дополнительные настройки персонажа и кое-что ещё.

реклама

Итак, «Лики войны». Оно добавляет новые портреты, причёски и бороды для персонажа. С установкой данного DLC настройка персонажа, очевидно, станет более детальной и продуманной. Игроку, наконец, дадут возможность рассмотреть своего героя поближе — раньше такими благостями разработчики не баловали.

Второй набор контента — «Любовь после смерти». Это побочный квест для пятой главы, который отправит игроков в новую локацию (Святилище Медвежьей Пасты). Исследователям придётся своими глазами увидеть последствия от нашествия демонов и стать свидетелями свадьбы, которая превратилось в кое-что иное.

Напомним, прямо сейчас Pathfinder: Wrath of the Righteous доступна для покупки со скидкой 15 %. Дисконт актуален для магазинов Steam, GOG и Epic Games Store. На данный момент проект доступен на ПК, но 1 марта будущего года выйдет ещё на консолях Sony и Microsoft.

анонсы и реклама Упала цена RTX 3070 Asus после снижения крипты Дешевая 3070 Gigabyte - успей пока не началось MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр

Pathfinder: Wrath of the Righteous в целом была хорошо принята публикой. Например, в цифровом магазине Valve у проекта есть 83 % рейтинга на основании более 10 тысяч отзывов.