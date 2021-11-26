Ролевая игра Pathfinder: Wrath of the Righteous получила парочку бесплатных обновлений с небольшими наборами контента. Речь идёт о мини-DLC «Лики войны» и «Любовь после смерти», они добавили в игру дополнительное задание для последней главы, дополнительные настройки персонажа и кое-что ещё.
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Итак, «Лики войны». Оно добавляет новые портреты, причёски и бороды для персонажа. С установкой данного DLC настройка персонажа, очевидно, станет более детальной и продуманной. Игроку, наконец, дадут возможность рассмотреть своего героя поближе — раньше такими благостями разработчики не баловали.
Второй набор контента — «Любовь после смерти». Это побочный квест для пятой главы, который отправит игроков в новую локацию (Святилище Медвежьей Пасты). Исследователям придётся своими глазами увидеть последствия от нашествия демонов и стать свидетелями свадьбы, которая превратилось в кое-что иное.
Напомним, прямо сейчас Pathfinder: Wrath of the Righteous доступна для покупки со скидкой 15 %. Дисконт актуален для магазинов Steam, GOG и Epic Games Store. На данный момент проект доступен на ПК, но 1 марта будущего года выйдет ещё на консолях Sony и Microsoft.
Pathfinder: Wrath of the Righteous в целом была хорошо принята публикой. Например, в цифровом магазине Valve у проекта есть 83 % рейтинга на основании более 10 тысяч отзывов.