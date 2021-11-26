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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Мобильная PUBG New State за первую неделю заработала $2,6 млн
И всё это — за счёт продаж внутриигрового контента.
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Когда официальные разработчики молчат, не имея желания сообщать пусть о запредельно высоких, но всё же не «круглых» финансовых результатах своих проектов, на помощь приходят аналитические фирмы вроде Sensor Tower, сообщившей, что выручка мобильной королевской битвы PUBG New State за первую неделю после релиза составила $2,6 млн.

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Таким образом, за «отчётный период» PUBG New State стала второй мобильной игрой по выручке в мире, уступив лишь Honor of Kings, но обогнав Genshin Impact. Наибольшей популярностью PUBG Mobile пользуется в США, Японии и Турции. Важно понимать, что PUBG Mobile является условно-бесплатным проектом: вся выручка в нём приходится на внутриигровые покупки.

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Напомним, что PUBG Mobile формально является сиквелом оригинальной PUBG: действия мобильного продолжения разворачиваются в 2051 году, так что наличие футуристического вооружения и экипировки не должны никого смущать. Мобильный гейминг в целом тем временем продолжает развиваться, и дефицит компьютерных комплектующих, в особенности, графических ускорителей, цены на которые вдвое—втрое превосходят рекомендованные, отнюдь не способствует укреплению позиций «стандартного» гейминга на рынке.

#pubg mobile #krafton
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