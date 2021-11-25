Быть может, Stronghold Warlords и получила в массе своей «смешанные» оценки, а о долгосрочной популярности данного проекта, в отличие от предшественников, и говорить не приходится, но планы по снабжению игры дополнительным контентом остаются в силе. Так, несколько часов назад разработчики из Firefly Studios выпустили небольшой аддон под названием Rise of the Shogun.
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В русской локализации кампания называется «Вознесение сёгуна». В рамках данной кампании игроки смогут принять участие в шести миссиях, описывающих исторические события от Битвы при Удзи в 1180 году до н. э., и до решающих событий войны Гэнпэй.
Помимо новой кампании в состав дополнения Rise of the Shogun входят два новых военачальника — Змея и Кузнечик — каждый из которых обладает уникальными особенностями и задачами на поле боя.
Stronghold Warlords вышла в свет в начале весны этого года. Проект был довольно прохладно встречен поклонниками серии, и это немудрено: азиатский сеттинг франшизе Stronghold несвойственен, вот игроки и приняли новинку в штыки. И осуждать их за это не стоит. А разработчикам следует помнить: заигрывать с азиатским огромным рынком, конечно, хорошо, но делать это надо аккуратнее и не в ущерб франшизе.