На следующей неделе в Rainbow Six Siege стартует новая «операция», которую нарекли High Calibre. Название «операции» дал крупнокалиберный пистолет-пулемёт, который появится в игре после обновления, ну а сегодня Ubisoft представила нашему вниманию сопутствующий сюжетный анимационный видеоролик.
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В видео рассказывается, как новая оперативница под позывным Thorn с детства стремилась быть сильной и умеющей дать сдачи своим обидчикам. Затем наша героиня пошла в армию, выдающимся образом проявила себя, ну и получила приглашение в специальный отряд Rainbow.
Помимо новой оперативницы и оружия в High Calibre вернётся переработанная карта «Аутбэк». Запуск «операции» — в следующий вторник, 30 ноября.