Релиз уже совсем скоро.

Третьего декабря сюжетный научно-фантастический боевик Chorus поступит в продажу, ну а избранные журналисты уже вовсю его проходят, чтобы подготовить к релизу соответствующие рецензии и обзоры. Авторитетное издание IGN, в частности, воспользовалось своим привилегированным положением, чтобы поделиться со всеми желающими эксклюзивной 8-минутной записью игрового процесса грядущей новинки.

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В нижеуказанном видео можно увидеть космические бои, механику улучшения своего космического корабля, ну и оценить местную графику. Если её, конечно, можно оценивать.

По сюжету Chorus мы играем за девушку по имени Нара, чьи пути с некогда приютившим её культом «Круг» разошлись до такой степени, что они стали друг для друга непримиримыми соперниками. Ожидайте путешествия по бескрайним просторам галактики, много сражений, достойный, по мнению разработчиков, сюжет, и корабль, с развитым искусственным интеллектом которого Нара полностью синхронизировала своё сознание.

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Игра будет доступна на PC (Steam и EGS), а также на Xbox и PlayStation прошлого и текущего поколений.