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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
На следующей неделе Age of Empires IV получит зимнее обновление, содержащее важные изменения в балансе игры
Похоже, французы перестанут быть ультимативным выбором на любой карте.
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Как и от любой другой стратегии в реальном времени, от Age of Empires IV было, по меньшей мере, наивно ожидать идеального баланса на старте её продаж. Слишком много вариаций, слишком разные стили игры за каждую из цивилизаций и слишком много различных механик. Поэтому в состояние равновесия (баланса) проект приводится уже после релиза и непосредственно при участии игроков.

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Так, крупное балансировочное обновление будет применено к Age of Empires IV уже на следующей неделе, о чём несколько часов назад сообщили девелоперы из Relic Entertainment при поддержке Worlds Edge. Учитывая, что разработчики называют грядущее обновление «зимним», рискнём предположить, что ждать выхода патча следует не раньше следующей среды, 1 декабря.

Как уверяют разработчики, в состав обновления включены более сотни изменений баланса и исправлений ошибок. Полным перечнем с нами не поделились, но о некоторых наиболее важных изменениях всё же сообщили. Так, например, французский уникальный корабль, благодаря которому цивилизация становилась практически непобедимой на морских картах, будет существенно ослаблен. В какой форме, не уточняется, но разработчики красноречиво отмечают, что данный корабль перестанет быть «владыкой морей».

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Внесут балансировочные изменения в статистику арбалетчиков, копейщиков и элитных арбалетчиков, чтобы они представляли дополнительную угрозу для вражеской конницы. Будут также внесены изменения в стоимость и эффекты некоторых уникальных технологий.

#xbox game studios #relic entertainment #age of empires iv #worlds edge
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KILHARD
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Состоялся анонс Men of War II — продолжение стратегии, известной также под названием «В тылу врага»
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