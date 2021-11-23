Кому надо — тот уже там.

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Команда поддержки социальной сети VK представила сервис VK Знакомства, суть которого легко понять по названию. Он уже доступен во вкладке «Сервисы» в мобильном приложении «ВКонтакте», а в скором времени появится в других продуктах экосистемы VK.

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Как утверждают создатели, VK Знакомства поможет найти пару для «дружеского или романтического общения». Новый сервис также позволяет выразить симпатию человеку прямо в его профиле «ВКонтакте», а также знакомиться с помощью уникальной механики совпадения по музыкальным предпочтениям.

Выразить свои чувства можно с помощью кнопки «Симпатия» в профиле «ВКонтакте» у понравившегося человека. Разработчики уверяют, что признание анонимное — имя раскроется только в том случсае, если получатель тоже отправит симпатию или приобретёт премиум-подписку в VK Знакомствах.

Владимир Махов, руководитель продукта VK Знакомства:

«Мы знаем много примеров, когда отношения начинались ВКонтакте — с отправки песни в личку, отметки „Нравится“ на фото, признания через анонимные мнения. За 15 лет миллионы людей встретились благодаря соцсети. Мы видим запрос аудитории на развитие инструментов, с помощью которых будет проще найти собеседника или пару — поэтому запускаем VK Знакомства и даём возможность выражать тайные симпатии прямо в профиле. VK Знакомства больше, чем дейтинг-сервис: в будущем мы планируем добавить мэтчинг по сообществам и встречам, так можно будет найти друга для похода на концерт, фестиваль или лекцию об искусстве, обсудить любимые книги или даже встретить партнёра по бизнесу. Нам важно, чтобы это был сервис, в котором можно встретить „своего“ человека».

Найти пару в VK Знакомствах можно абсолютно бесплатно. Однако есть дополнительные платные функции:

суперлайк позволяет добавить комментарий к симпатии — например, сразу сделать комплимент или описать свои эмоции;

премиум-подписка позволяет видеть имена всех, кто отправил симпатии, возвращаться к уже просмотренным анкетам, ставить лайки без ограничений, ставить пять суперлайков в день.

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Сервис VK Знакомства создан на базе экспериментального приложения Lovina, запущенного в 2019 году. VK Знакомства возьмут лучшие функции от Lovina и полностью заменят это приложение.