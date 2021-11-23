Шутер с упором на реализм, значит, и огонь по своим должен быть.

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Слив 3060 Gigabyte Gaming - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Разработчики из The Farm 51 под чутким руководством My.Games корректируют все недочёты в боевике World War 3, из-за которых игре придётся устроить повторный релиз, попутно предлагая игрокам возможность ознакомиться с уже осуществлёнными изменениями. Так, уже в четверг, 25 ноября, в World War 3 стартует закрытое бета-тестирование, ну а сегодня разработчики опубликовали сопутствующий ему видеоролик.

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Видеоролик посвящён командному взаимодействию, без которого выполнять задания на полях боя гипотетического нового глобального военного конфликта, будет если не невозможно, то крайне затруднительно.

В рамках бета-тестирования игрокам будут доступны режимы командных боёв и тактических операций. В первом режиме можно будет побегать по локациям Берлина и Варшавы, во втором — Москвы и Полярного.

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Предполагается, что открытое бета-тестирование World War 3 весной следующего года, после которого и полноценный релиз будет уже не за горами.