Разработчики из The Farm 51 под чутким руководством My.Games корректируют все недочёты в боевике World War 3, из-за которых игре придётся устроить повторный релиз, попутно предлагая игрокам возможность ознакомиться с уже осуществлёнными изменениями. Так, уже в четверг, 25 ноября, в World War 3 стартует закрытое бета-тестирование, ну а сегодня разработчики опубликовали сопутствующий ему видеоролик.
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Видеоролик посвящён командному взаимодействию, без которого выполнять задания на полях боя гипотетического нового глобального военного конфликта, будет если не невозможно, то крайне затруднительно.
В рамках бета-тестирования игрокам будут доступны режимы командных боёв и тактических операций. В первом режиме можно будет побегать по локациям Берлина и Варшавы, во втором — Москвы и Полярного.
Предполагается, что открытое бета-тестирование World War 3 весной следующего года, после которого и полноценный релиз будет уже не за горами.