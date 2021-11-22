А когда-то обещали целый год не устраивать скидок. Вот как в жизни бывает...

Ни для кого не секрет, что нынешнее положение у Cyberpunk 2077 незавидное: нового контента ждать минимум до следующего года, темпы выпуска обновлений резко снизились, а по суточному «онлайну» футуристическая RPG от создателей «Ведьмака 3» уже уступает этому самому вышедшему аж в 2015 году «Ведьмаку 3». В связи с этим нет ничего удивительного в том, что Cyberpunk 2077 постоянно принимает участие в распродажах. Ранее размер скидки на проект преимущественно составлял 33 %, но теперь CD Projekt пошла дальше и позволила всем желающим забрать игру за половину от её номинальной стоимости.

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Предложение распространяется на GOG, а также на магазины консолей Xbox и PlayStation. На момент написания данной заметки скидки на Cyberpunk 2077 в Steam не было, и не факт, что она там в ближайшее время вообще будет. Таким образом, если вы предпочитаете играть на PC, то в сервисе GOG в российском регионе Cyberpunk 2077 обойдётся вам всего в 1000 рублей вместо номинальных 1 999 рублей.

Напомним, что через две с половиной недели Cyberpunk 2077 отметит первую годовщину. Подойти к этому рубежу игре, увы, не с чем. Даже постоянные скидки — исключительная мера, применять которую CD Projekt изначально не собиралась по меньшей мере в течение первого года после релиза проекта. Но судьба распорядилась иначе.

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Скидка является частью распродажи, приуроченной к «Чёрной пятнице». Всего в акции в GOG принимают участие множество самых разных игр, скидки на которые достигают 90 %. Распродажа продлится ровно неделю — до вечера 29 ноября.