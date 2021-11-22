Настроить всё можно основательно.

Слив 3060 Gigabyte Gaming - на сегодня это за копейки

Слив 3060 Gigabyte Gaming - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Боевик World War 3 потихоньку готовится к повторной отправке в продажу после его изъятия оттуда по причине ненадлежащего качества, а это значит, что активность разработчиков в деле предпродажной подготовки будет только нарастать. На днях, например, нашему вниманию представили свежий видеоролик, в котором продемонстрировали систему кастомизации (персонализации) оружия.

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Выражается она в возможности в значительной степени менять «обвес» выбранного оружия, настраивая его под конкретные боевые задачи. Игрок волен менять приклады, подствольную рукоятку, навесное оборудование, прицелы, даже стволы и размеры магазинов. Допускается и смена обликов оружия — последнее, полагаем, будет использоваться в зависимости от поля боя и конкретного окружения: зелёный камуфляж в лесу, белый — в заснеженных локациях, и так далее.

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В конце этого месяца в World War 3 должен пройти закрытый, а весной — открытый бета-тесты. Вскоре после открытой «беты» нас ждёт и повторный релиз проекта.