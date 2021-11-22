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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы World War 3 продемонстрировали работу системы кастомизации оружия в своём боевике
Настроить всё можно основательно.
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Боевик World War 3 потихоньку готовится к повторной отправке в продажу после его изъятия оттуда по причине ненадлежащего качества, а это значит, что активность разработчиков в деле предпродажной подготовки будет только нарастать. На днях, например, нашему вниманию представили свежий видеоролик, в котором продемонстрировали систему кастомизации (персонализации) оружия.

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Выражается она в возможности в значительной степени менять «обвес» выбранного оружия, настраивая его под конкретные боевые задачи. Игрок волен менять приклады, подствольную рукоятку, навесное оборудование, прицелы, даже стволы и размеры магазинов. Допускается и смена обликов оружия — последнее, полагаем, будет использоваться в зависимости от поля боя и конкретного окружения: зелёный камуфляж в лесу, белый — в заснеженных локациях, и так далее.

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В конце этого месяца в World War 3 должен пройти закрытый, а весной — открытый бета-тесты. Вскоре после открытой «беты» нас ждёт и повторный релиз проекта.

#world war 3
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sevik68
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century84
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Он это почти каждый день пишет, уже как год. На джойреакторе есть сплит сосальщик за медальки. Вот и наш за денюшку тут это самое.
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A224
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да уж. знатно рузен отстаёт теперь
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17:22
Амудейкин,на место !
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t-dirt
17:21
настюша, негоже девице аки пацану в компах ковыряться! лучше займись рукоделием, вышивкой, вязанием.
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Александр Кремлев
17:20
Амудеев,на место ! Час у тебя чтобы выдать дежурное "ухахаха,чурки,члены,сосать" Вот замануха,мимо такого ты в силу наследственности не пройдешь.
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Tanabe
17:19
Ну ок)
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t-dirt
17:19
надо отрубать автообновление. всё это настраивается и в обычной корпоративной версии винды.
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Жорiн з Азову
17:18
У Кырыла Тимошэнко знайшлы пьять 3080 яки вид прыдбав на откаты з "Вэлыкого Будывныцьтва"
Европейские цены на видеокарты пошли вверх, а GPU GeForce RTX 3000 в 2 раза дороже официальных
t-dirt
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так он пишет же что по работе сидит.
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