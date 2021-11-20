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Новости Software Михаил Андреев
Сезон Pacific в Call of Duty Warzone стартует на неделю позже запланированного
Сейчас бы всё вовремя начинать, в 2021-м году-то.
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Как известно, запуск Call of Duty Vanguard автоматически повлиял на королевскую битву Call of Duty Warzone: второго декабря в игре должен был стартовать совместный первый сезон, а на третье декабря было запланировано открытие доступа к новому полю боя — тихоокеанскому острову Кальдера, заменяющему собой привычный Верданск. Но планы, как оно часто бывает в наше время, изменились: старт первого нового сезона в Warzone, у которой теперь имеется подзаголовок Pacific, состоится 9 декабря для всех и 8 декабря для обладателей Vanguard.

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Поскольку Warzone и стандартные мультиплеерные части Call of Duty теперь неразрывно связаны, то и в Vanguard первый мультиплеерный сезон начнётся на неделю позже — 9 декабря вместо запланированного ранее 2 декабря.

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Впрочем, учитывая, что Vanguard получила разгромные оценки и уже демонстрирует плачевные продажи, то беда совсем невелика. Что поделать — избитая разработчиками игр до смерти тема Второй мировой войны, особенно когда в проекте отсутствует историческая достоверность, закономерно приносит свои испорченные плоды.

#activision #raven software #call of duty warzone #sledgehammer games #call of duty vanguard
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