Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
CD Projekt RED опровергла слухи о скором включении Cyberpunk 2077 в каталог Xbox Game Pass
Лучше каждый месяц на распродажи игру отправлять.
анонсы и реклама
Недорогие RTX 3060 - крипта растет, а видяхи дешевеют
Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - надо брать

На днях в Сети появилась информация о том, что CD Projekt RED якобы достигла договорённости с Microsoft о включении футуристической ролевой игры Cyberpunk 2077 в состав подписки Xbox Game Pass. Информация с самого начала выглядела сомнительно, и вот, сегодня сомнения подтвердились: представитель польской студии опроверг сведения, заявив, что у компании нет планов по добавлению Cyberpunk 2077 в каталог игровой подписки от Microsoft.

реклама

Стоит отметить, что хоть комментарий разработчика составлен однозначно — в нём, например, отсутствует часто употребляемое разработчиками в таких ситуациях наречие «пока» — но в жизни, и уж тем более в игровой индустрии, нет ничего постоянного. Учитывая, что от былого «онлайна» в Cyberpunk 2077 не осталось и следа, а сама игра принимает участие в одной распродаже за другой, не исключено, что внедрение её в каталог подписки — лишь вопрос времени.

анонсы и реклама
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
<b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр

Сейчас CD Projekt RED подготавливает для Cyberpunk 2077 дополнительный контент, релиз которого был отложен до следующего года.

#cd projekt red #cyberpunk 2077
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Инсайдер: CD Projekt RED готовит масштабную переделку Cyberpunk 2077
Энтузиасты протестировали Cyberpunk 2077 на консолях после свежего обновления — играть можно
«Ведьмак: Старый мир» за сутки установил рекорд предзаказов среди краудфандинговых проектов в России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разбор графики S.T.A.L.K.E.R. 2: посредственные эффекты, отсутствие анимаций и перебор с отражениями
120
Тестирование процессора Intel Core i7-12700K (Alder Lake)
149
AM4 как платформа для конечного пользователя
293
Нужен ли антивирус в 2022 году, если он собирает и передает ваши данные
23
Мнение: Зачем люди коллекционируют видеокарты, процессоры и другие комплектующие
84
AVX инструкции и Cinebench R15-R23
73
Тестируем Scythe Fuma 2, TR Peerless Assassin 120 & SilverStone Hydrogon D120 ARGB на R7-3700 Pro
64
Загадки истории: Бои на Халхин-Голе. Маленький конфликт, изменивший ход мировой истории
18
Humankind: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
7

Сейчас обсуждают

REY_B_
18:30
Исторически, эту "богатую часть населения", при смене власти, всегда раскулачивали. С чего бы сейчас будет иначе? Почти все крупные финансовые структуры сейчас замешаны в отмывании бабла, уклонении о...
Киты продолжают скупать Биткоины несмотря на ощутимое падение курса криптовалют
REY_B_
18:27
А куда им деться? У них ФРС и ЕЦБ выкупают облигации и акции на охренительные суммы. Полученный кэш надо же куда-то вкладывать! Всё "надёжное" давно перевыкуплено, остаётся лишь вот такое.
Киты продолжают скупать Биткоины несмотря на ощутимое падение курса криптовалют
Дмитрий Медведев
18:24
AIMP только, AIMP. Winamp остался в прошлом.
Легендарный медиаплеер Winamp готовится к перерождению — у программы появился новый логотип и сайт
kib@rg
18:17
По сравнению с DDR4 дефицит DDR5 вырос в 2 раза. Дефицит DDR6 похоже еще будет в 2 раза выше.
Samsung рассказала о разработке ОЗУ DDR6 до 17 000 МГц и DDR7 от 32 000 МГц на 1-нм техпроцессе
Дмитрий
18:15
Продавцы памяти тоже захотели подзаработать)
Дефицит ОЗУ DDR5 продлится ещё год, а цена на модули памяти может ощутимо вырасти
Дмитрий
18:14
Так они уже на материнках есть. правда говорят что в России не работает или запрещено
Компании AMD и MediaTek разработают модули Wi-Fi 6E для персональных компьютеров и ноутбуков
REY_B_
18:14
Очередная кукуруза? В двух ранковой DDR4, два банка памяти считывались по очереди. В DDR5 они считываются параллельно, после чего данные скидывают на дополнительный КП в плашке. Дальше в процессор лиш...
Samsung рассказала о разработке ОЗУ DDR6 до 17 000 МГц и DDR7 от 32 000 МГц на 1-нм техпроцессе
Дмитрий
18:12
Забирайте себе. лучше радик 6900 за бугром до 130к
Минимальная цена видеокарты GeForce RTX 3080 выросла до 1 400 евро
Олег Смирнов
18:09
Почему показатели 11900К в играх хуже, чем 11700К? С чего бы такое?
Тестирование процессора Intel Core i7-12700K (Alder Lake)
Bernigan
18:05
Да всё там будет по углам распихано, хохол не может не поднасрать, натура такая. В Метро Эксодус тоже вроде говорили политики не будет, а повсюду кучи дряни всплыло
GSC Game World: в S.T.A.L.K.E.R. 2 не будет политики, повестки и отражения реальных событий
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем