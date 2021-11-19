Лучше каждый месяц на распродажи игру отправлять.

На днях в Сети появилась информация о том, что CD Projekt RED якобы достигла договорённости с Microsoft о включении футуристической ролевой игры Cyberpunk 2077 в состав подписки Xbox Game Pass. Информация с самого начала выглядела сомнительно, и вот, сегодня сомнения подтвердились: представитель польской студии опроверг сведения, заявив, что у компании нет планов по добавлению Cyberpunk 2077 в каталог игровой подписки от Microsoft.

реклама

Стоит отметить, что хоть комментарий разработчика составлен однозначно — в нём, например, отсутствует часто употребляемое разработчиками в таких ситуациях наречие «пока» — но в жизни, и уж тем более в игровой индустрии, нет ничего постоянного. Учитывая, что от былого «онлайна» в Cyberpunk 2077 не осталось и следа, а сама игра принимает участие в одной распродаже за другой, не исключено, что внедрение её в каталог подписки — лишь вопрос времени.

I just thought I'll chime in to say that there are no Game Pass plans for Cyberpunk 2077. — Radek (@gamebowski) November 19, 2021

анонсы и реклама MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр

Сейчас CD Projekt RED подготавливает для Cyberpunk 2077 дополнительный контент, релиз которого был отложен до следующего года.