На днях в Сети появилась информация о том, что CD Projekt RED якобы достигла договорённости с Microsoft о включении футуристической ролевой игры Cyberpunk 2077 в состав подписки Xbox Game Pass. Информация с самого начала выглядела сомнительно, и вот, сегодня сомнения подтвердились: представитель польской студии опроверг сведения, заявив, что у компании нет планов по добавлению Cyberpunk 2077 в каталог игровой подписки от Microsoft.
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Стоит отметить, что хоть комментарий разработчика составлен однозначно — в нём, например, отсутствует часто употребляемое разработчиками в таких ситуациях наречие «пока» — но в жизни, и уж тем более в игровой индустрии, нет ничего постоянного. Учитывая, что от былого «онлайна» в Cyberpunk 2077 не осталось и следа, а сама игра принимает участие в одной распродаже за другой, не исключено, что внедрение её в каталог подписки — лишь вопрос времени.
I just thought I'll chime in to say that there are no Game Pass plans for Cyberpunk 2077.— Radek (@gamebowski) November 19, 2021
Сейчас CD Projekt RED подготавливает для Cyberpunk 2077 дополнительный контент, релиз которого был отложен до следующего года.