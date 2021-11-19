Разработчики Forza Horizon 5 из Playground Games сообщили о том, что количество игроков, опробовавших их творение, преодолело «юбилейную» отметку в десять миллионов человек. Технически это делает Forza Horizon 5 самой успешной по стартовым показателям пользовательской базы игрой в истории Xbox Game Studios и вообще Xbox в целом.
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Важно, впрочем, понимать одну важную вещь: количество сыгравших в новинку геймеров в случае с Forza Horizon 5 не равно количеству продаж игры, поскольку проект параллельно распространяется посредством подписки Xbox Game Pass, склонной неслабо «раздувать» показатели пользовательской базы проектов.
Forza Horizon 5 вышла 9 ноября и получила в основном положительные оценки, хотя многие игроки отмечают, что никаких видимых изменений по сравнению с четвёртой частью франшизы, если не брать в расчёт новый сеттинг, в новинке не произошло, и выглядит она больше как крупное DLC к Forza Horizon 4, нежели как самостоятельная новая игра. Тем не менее, на Metacritic пользовательский рейтинг Forza Horizon 5 составляет 8,8 балла, а в Steam — 78 %.