Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Фил Спенсер назвал эмуляцию единственным актуальным способом сохранения доступа к старым играм
Глава Xbox убеждён, что индустрии нужен единый стандарт эмуляции.
анонсы и реклама
Недорогие RTX 3060 - крипта растет, а видяхи дешевеют
Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - надо брать

Руководитель игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер (Phil Spencer) пообщался с журналистами издания Axios. В рамках интервью было поднято много важных тем, особое место среди которых занимала проблема сохранения игр для истории. По мнению Спенсера, в индустрии до сих пор нет чётких правил и стандартов по сохранению игрового наследия для будущих поколений.

реклама

Глава Xbox справедливо указал на тот факт, что в смежных индустриях (кино, музыка) проблем с возвратом к художественным произведениям из далёкого прошлого. Единственно верное решение этой проблемы в рамках игровой индустрии — программная эмуляция. В той или иной степени это реализовано на консолях Microsoft, ведь устройства Xbox One и Xbox Series обеспечивают возможность запускать игровые проекты ещё со времён оригинальной Xbox.

Фил Спенсер выразил надежду, что в ближайшем будущем в игровой индустрии сформируются стандарты легальной эмуляции, которые позволят запускать старый исполняемый код на любом современном оборудовании. То есть, люди смогут в будущем играть в любые старые проекты без установки дополнительных программ.

анонсы и реклама
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
<b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр

Также журналисты издания Axios взяли дополнительный комментарий у титулованного игрового аналитика Фрэнка Кифальди (Frank Cifaldi), который назвал программную эмуляцию «путём наименьшего сопротивления» для повторного выпуска игр с неактуальных платформ. По мнению специалиста, других коммерчески жизнеспособных способов попросту нет.

#microsoft #xbox #фил спенсер #эмуляция
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Microsoft верит, что Windows 11 будет популярнее предшественницы
Microsoft напомнила об основных нововведениях программного пакета Office 2021
Новая версия браузера Edge для Xbox позволяет работать с офисными программами, писать в Discord и играть через Google Stadia
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 популярных программ, которые стоит удалить, если вы пользуетесь Windows 10
134
Разбор графики S.T.A.L.K.E.R. 2: посредственные эффекты, отсутствие анимаций и перебор с отражениями
68
10 разных способов снизить нагрев видеокарт, которые я пробовал на практике
58
AM4 как платформа для конечного пользователя
167
Тестирование процессора Intel Core i7-12700K (Alder Lake)
78
Мнение: Зачем люди коллекционируют видеокарты, процессоры и другие комплектующие
68
Загадки истории: Антикоминтерновский пакт 1936 года
60
Битва процессоров: Ryzen 5 5600X VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
23
Электропикап Ford F-150 Lightning получил самый большой в индустрии багажник в передней части кузова
9
AVX инструкции и Cinebench R15-R23
+

Сейчас обсуждают

BeeMaster
18:09
Капитализация контор растёт, как на дрожжах. Правда, толку с этого мало - после эмиссии ФРС в 8+ триллионов долларов в течение одного только года доллар стремительно обесценивается. То ли ещё будет.....
Уровень капитализации General Motors приблизился к 100 млрд долларов
SATelit
18:07
Да он на селерон собрать не может...
Битва процессоров: Ryzen 5 5600X VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
SATelit
18:07
Битва процессоров: Ryzen 5 5600X VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
1TronpmG5
18:05
Ну дружище тебя бомбануло. :) Покупать бузеоны можно и нужно, только сравнивать с новым процессорами их нельзя. Если ты не игорёк, то бузеоны сливают с треском даже первым Ryzen. Но приобщится к HEDT ...
AM4 как платформа для конечного пользователя
hardware
18:05
последний бастион игровой индустрии пал. очень печально
Авторы фанатских версий Grand Theft Auto III и Vice City отстаивают свою правоту в суде
Роман Волков
18:04
Ну 400 литров с подсветкой, розетками, звуковой системой, опционными столами и прочим - это вполне себе конкурентное преимущество при условном выезде на природу (отдых/рыбалка/охота)
Электропикап Ford F-150 Lightning получил самый большой в индустрии багажник в передней части кузова
SATelit
18:03
Хороший Эксель, но в реале всё по другому)))
Тестирование процессора Intel Core i7-12700K (Alder Lake)
OsirisD2
18:01
А ты китайский ватник, или российский все же, неужели "стабильность" не устраивает?)
AM4 как платформа для конечного пользователя
OsirisD2
17:59
ой, да ладно, как будто ты путлера и его режим не поддерживаешь, причём из за бугра) зы. раз ты топишь за скрепы, почему в Швабростан не возвращаешься?)
AM4 как платформа для конечного пользователя
Yuri Myakotin
17:59
"невозможно отрицать необходимость государственного регулирования криптовалют. " Вот именно для того и нужна крипта, чтобы послать всех "регуляторов", а проще говоря - паразитов на теле экономики - ле...
Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала главную опасность криптовалют
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем