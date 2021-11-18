Глава Xbox убеждён, что индустрии нужен единый стандарт эмуляции.

Руководитель игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер (Phil Spencer) пообщался с журналистами издания Axios. В рамках интервью было поднято много важных тем, особое место среди которых занимала проблема сохранения игр для истории. По мнению Спенсера, в индустрии до сих пор нет чётких правил и стандартов по сохранению игрового наследия для будущих поколений.

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Глава Xbox справедливо указал на тот факт, что в смежных индустриях (кино, музыка) проблем с возвратом к художественным произведениям из далёкого прошлого. Единственно верное решение этой проблемы в рамках игровой индустрии — программная эмуляция. В той или иной степени это реализовано на консолях Microsoft, ведь устройства Xbox One и Xbox Series обеспечивают возможность запускать игровые проекты ещё со времён оригинальной Xbox.

Фил Спенсер выразил надежду, что в ближайшем будущем в игровой индустрии сформируются стандарты легальной эмуляции, которые позволят запускать старый исполняемый код на любом современном оборудовании. То есть, люди смогут в будущем играть в любые старые проекты без установки дополнительных программ.

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Также журналисты издания Axios взяли дополнительный комментарий у титулованного игрового аналитика Фрэнка Кифальди (Frank Cifaldi), который назвал программную эмуляцию «путём наименьшего сопротивления» для повторного выпуска игр с неактуальных платформ. По мнению специалиста, других коммерчески жизнеспособных способов попросту нет.