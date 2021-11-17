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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы New World бессрочно заблокировали более 1200 игроков за использование эксплойта с копированием предметов
В соглашении всё это прописано: «багоюз» карается, хоть в этом и абсолютная вина и проблема разработчиков.
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Почти сразу после выхода MMO-проекта New World в нём был обнаружен «эксплойт», позволявший копировать внутриигровые деньги и даже предметы. Впоследствии «дыру» залатали, но на днях была обнаружена новая похожая пробоина, которую потихоньку заделывают. А чтобы игроки не стремились пользоваться эксплойтами, сегодня разработчики опубликовали материал-устрашение, в котором сообщили о более чем 1200 бессрочных блокировках игроков, злоупотреблявших копированием внутриигровых ценностей в New World.

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Если вам кажется, что наказывать игроков за использование оставленных разработчиками ошибок — это несправедливо, то имеет смысл почитать лицензионное соглашение, в котором подобные деяния прописаны как нарушение договора, за которое может последовать блокировка. Что, собственно, и произошло. Важно понимать, что в играх, подобных New World, внутренняя экономика, прямо как настоящая экономика в реальной жизни, является регулятором игрового процесса, неотъемлемой его частью, поэтому различный мухлёж должен пресекаться на корню.

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Как сообщает Amazon Studios, в настоящее время разработчики на 98 % ликвидировали последствия бесконтрольного «дюпинга» (копирования предметов), так что игровая экономика почти полностью восстановлена.

#new world #amazon studios
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