Нельзя просто так взять и не отложить выход игры. А то и не раз.

Когда разработчики зачем-то преждевременно оглашают даты выхода своих проектов, их впоследствии с огромной долей вероятности, повышенной за счёт фактора пандемии и удалённой работы, переносят на более поздние сроки. Не стал приятным исключением из грустного современного правила и перезапуск серии Saints Row, который должен был выйти в феврале, но теперь выйдет лишь в конце августа, о чём сегодня официально сообщили разработчики из Volition.

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Ничего принципиально нового, впрочем, авторы игры не сказали: команде нужно дополнительное время, чтобы сделать соответствующий всем стандартам качества проект, и если оставить прежнюю, февральскую дату релиза, то Saints Row выйдет недоделанной. Куда разработчики смотрели, когда изначально заявляли, что игра выйдет в феврале, вопрос, которым лучше не задаваться, дабы не расстраиваться.

Глобальных изменений в игре и её игровом процессе, впрочем, ждать не стоит: дополнительные полгода Volition потратит на «полировку». В каком состоянии игра сейчас, если на её полировку требуется на полгода больше, чем планировалось изначально, вопрос хороший, но пока ответ на него можно найти разве что на редких видео с игровым процессом.

A Saints Row update from Jim Boone, Chief Creative Officer, Volition

Read More: https://t.co/kSZGtW8N5J pic.twitter.com/zWxJDSi3AE — Saints Row (@SaintsRow) November 17, 2021

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Дополнительное ожидание, если верить Volition, полностью себя оправдает: перезапуск Saints Row обещает стать крупнейшей и самой качественной игрой серии.