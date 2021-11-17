Когда разработчики зачем-то преждевременно оглашают даты выхода своих проектов, их впоследствии с огромной долей вероятности, повышенной за счёт фактора пандемии и удалённой работы, переносят на более поздние сроки. Не стал приятным исключением из грустного современного правила и перезапуск серии Saints Row, который должен был выйти в феврале, но теперь выйдет лишь в конце августа, о чём сегодня официально сообщили разработчики из Volition.
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Ничего принципиально нового, впрочем, авторы игры не сказали: команде нужно дополнительное время, чтобы сделать соответствующий всем стандартам качества проект, и если оставить прежнюю, февральскую дату релиза, то Saints Row выйдет недоделанной. Куда разработчики смотрели, когда изначально заявляли, что игра выйдет в феврале, вопрос, которым лучше не задаваться, дабы не расстраиваться.
Глобальных изменений в игре и её игровом процессе, впрочем, ждать не стоит: дополнительные полгода Volition потратит на «полировку». В каком состоянии игра сейчас, если на её полировку требуется на полгода больше, чем планировалось изначально, вопрос хороший, но пока ответ на него можно найти разве что на редких видео с игровым процессом.
A Saints Row update from Jim Boone, Chief Creative Officer, Volition— Saints Row (@SaintsRow) November 17, 2021
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Дополнительное ожидание, если верить Volition, полностью себя оправдает: перезапуск Saints Row обещает стать крупнейшей и самой качественной игрой серии.