Сегодня Techland провела демонстрацию Dying Light 2 для журналистов и блогеров и разрешила им поделиться со своими аудиториями видеозаписями игрового процесса. Что они и сделали, позволив нам полюбоваться местными урбанистическими красотами, восхититься местным паркуром и ужаснуться от реализации игровой физики и правдоподобности. Впрочем, вершит реалистичности от Dying Light 2 никто особо и не ждёт — не про неё данная игра.
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Напоминаем, что события Dying Light 2 разворачиваются спустя двадцать лет после событий первой Dying Light в последнем городе человечества, ведь остальные пали под действием зомби-инфекции. Играть будем за трейсера («паркурщика») и по совместительству пилигрима (путешественника) по имени Эйден, который прибыл в Город, чтобы найти потерянного родственника.
Игра обещает быть максимально нелинейной, масштабной и богатой на геймплейные возможности. Журналисты же решили в основном показать нам паркур и побегушки, посчитав, видимо, что это наиболее зрелищные и яркие моменты.
Релиз Dying Light 2 назначен на 4 февраля.