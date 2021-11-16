Результат ошеломительный, ведь он достигнут мене чем за неделю.

В прошлый четверг компания Krafton объявила о старте мобильной королевской битвы PUBG New State, и вот, по прошествии всего пяти полных суток нам уже спешат сообщить, что запуск можно с чистой совестью назвать успешным, поскольку число загрузок новинки уже преодолело отметку в двадцать миллионов. Речь, естественно, идёт о суммарных загрузках на устройствах под управлением как iOS, так и Android.

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Хотя статистика невольно внушает уважение, однако она демонстрирует лишь часть общей картины. Другая часть, состоящая из жалоб пользователей, повествует о многочисленных технических проблемах, за которые разработчикам уже пришлось извиниться.

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PUBG New State во многом похожа на свою старшую сестрёнку, но её действие разворачивается уже в среднесрочном будущем с соответствующими футуристическими видами оружия, транспорта и экипировки.