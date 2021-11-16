Детективное приключение Sherlock Holmes Chapter One наконец-то добралось до релиза, так что все поклонники жанра в целом и историй про самого известного сыщика в частности уже могут окунуться в прохождение. Цена, учитывая отнюдь не высокобюджетный уровень проекта, довольно «кусачая» — 1 699 рублей — но, учитывая положительные первые пользовательские оценки, на момент написания данной заметки составившие 74 % от всех отзывов, выделить данную сумму на покупку игры вполне допустимо.
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Напоминаем, что Sherlock Holmes Chapter One повествует о ещё молодом Шерлоке Холмсе, прибывшему на средиземноморский островок, чтобы расследовать загадочную смерть собственной матери. Как верно подмечают разработчики, это одно из самых (если не самое) сложных дел в жизни сыщика.
Проект отлично реализует идею детективного экшена: без грамотного и продуманного отыгрыша своей роли здесь почти ничего не удастся добиться, что, кстати, и отмечается игроками как безусловный плюс новинки.