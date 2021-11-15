Пока общее восприятие Battlefield 2042 ещё не сформировано — у прессы и игроков насчёт новинки в очередной раз диаметрально противоположные мнения — этим надо пользоваться, что энтузиасты с YouTube-канала ElAnalistaDeBits и сделали, опубликовав наглядное сравнение графического исполнения новинки на PC и консолях текущего поколения. Коими (а никак не «некстгеном»), полагаем, уже давно пора считать PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
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Если отбросить заведомо проигрышные ввиду её малой вычислительной мощности результаты младшей версии Xbox Series с литерой S, то в целом разница между PC и консолями едва ли заметна. Возможно, в этом и состоял замысел авторов канала ElAnalistaDeBits — показать, что в данном случае не важно, на какой платформе вы будете играть: главное в принципе играть.
Сравнения с консолями прошлого поколения на канале пока нет, да оно и не требуется: и без видеоролика очевидно, что на PlayStation 4 и Xbox One всё упрощено и «урезано», не говоря уже о других правилах игрового процесса, по которым максимальное количество игроков на поле боя ограничено шестьюдесятью четырьмя против ста двадцати восьми на PC и текущем поколении.
Формально всеобщий релиз Battlefield 2042 состоится в эту пятницу, 19 ноября, однако предзаказчики дорогих изданий новинки уже вовсю резвятся на полях сражений в рамках предоставленного им в минувшую пятницу недельного раннего доступа.