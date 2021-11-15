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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Два новых трейлера Rainbow Six Extraction и детали бесплатных обновлений
Как это обычно бывает у Ubisoft, запланировано море контента.
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Компания Ubisoft представила сразу два кинематографических трейлера экшена Rainbow Six Extraction. Первый ролик — кинематографический, его посвятили команде Rainbow. А втором материале авторы рассказали о запланированном для игры контенте, который будет выходить уже после релиза.

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После релиза мультиплеерный экшен Extraction должен будет пополниться режимом с еженедельными испытаниями и системой рангов — он называется «Протокол “Вихрь”». Активировать его смогут те игроки, которые полностью улучшили своих оперативников.

Каждую неделю игроку нужно будет собрать отряд из ограниченного состава и преодолеть 9 частей зоны, каждая из которых сложнее предыдущей. Чтобы продвинуться дальше, нужно выполнить все задачи. На каждом новом этапе у игроков будет меньше возможностей для пополнения боезапаса и меньше времени. Разработчики утверждают, что даже на самом высоком уровне сложности нельзя будет встретить таких опасных врагов, как в режиме «Протокол “Вихрь”».

Ещё одна дополнительная активность для игроков — временные события «Кризис» с новым контентом (сюжетный тоже будет). Каждой временное событие добавляет в игру новый тематический режим и нового оперативника (Zofia уже готовится). События «Кризис» описываются авторами как «напряжённые, ограниченные по времени события с новым контентом».

Первое событие «Кризиса» называется Spillover, в нём игрокам нужно будет уничтожить колонии быстро распространяющейся инопланетной слизи и дать отпор ордам археев. За участие в событии можно будет получить новые устройства REACT и элементы персонализации, а также узнать подробности сюжета, доступные только тем, кто «нёс службу во время события».

Наконец, в рамках «Протокола “Вихрь”» игроки смогут принимать участие в еженедельных разнарядках, которые станут доступны с выходом игры.

  • В режиме «Ветеран» нет интерфейса, боезапас ограничен, а «огонь по своим» включён.
  • В режиме «Муравейник» стрелять нужно идеально — иначе нельзя будет прорваться через зоны, кишащие врагами.
  • Для выживания в режиме «Без перерыва» нужно разблокировать убежища, попутно отражая отчаянные атаки археев.
  • Доступ к «Протоколу “Вихрь”» и еженедельным разнарядкам откроется бесплатно в первый же день.
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Rainbow Six Extraction выйдет 20 января на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S.

#ubisoft #rainbow six extraction
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