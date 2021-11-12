По крайней мере, продажи проекта рождают у издателя такие мысли.

Вышедшая в конце лета глобальная стратегия Humankind, которой многие присвоили статус единственного по-настоящему достойного конкурента Sid Meier’s Civilization среди исторических и псевдоисторических представителей жанра, была тепло принята публикой и рецензентами, и вот, SEGA вполне допускает возможность превращения «Человечества» в настоящую франшизу.

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По словам главы компании Харуки Сатоми, SEGA видит в Humankind большой потенциал и, как следствие, рассматривает возможность выпуска её будущих частей. Сказать что-нибудь конкретное по этому поводу господин Сатоми пока, по предельно понятным причинам, не может, но, как говорится, рождение мысли — первый шаг к её возможному осуществлению.

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В настоящее время разработчики Humankind из Amplitude Studios вовсю трудится над созданием инструментария для пользовательских модификаций, ну а дальше, надо понимать, будет выпускать дополнительный игровой контент. В любом случае, Humankind отчаянно нуждается в доработках, что является главным пунктом в перечислении игроками недостатков проекта.