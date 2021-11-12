Тактический боевик Insurgency Sandstorm продолжает стабильно развиваться. Сегодня разработчики проекта из студии New World Interactive опубликовали видеоролик, посвящённый скорому появлению в игре нового режима под названием Ambush, которое войдёт в состав запланированного к выходу 16 ноября бесплатного обновления Operation Warlord.
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В режиме Ambush команды разделяются на оперативников и повстанцев. Первым необходимо сопроводить VIP-персонажа к точке назначения, вторым — всячески этому помешать. Команда оперативников проигрывает, если VIP убит или же не успел выполнить задачу режима за пять минут. Экипировка «особо важной персоны» не позволяет управляющему ею игроку эффективно отбиваться от повстанцев самостоятельно, поэтому он обязательно нуждается в поддержке со стороны игроков-оперативников.
Вместе с новым режимом в Insurgency Sandstorm с обновлением Operation Warlord появится новая карта Gap, а также два новых «ствола» — P90 и Vector. Будет и другой контент, но пока что информация о нём «засекречена».