Геймдиректор Fallout: New Vegas, например, трудится над проектом-экспериментом. Журналист издания Windows Central Джез Корден (Jez Corden) рассказал в своей новой заметке на сайте, чем сейчас занимаются разработчики из внутренних студий Microsoft.
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Так, разработчики We Happy Few в данный момент заняты созданием большого проекта для консоли Xbox. Это должна быть одиночная игра, вдохновлённая южной готикой, предварительное название продукта — Midnight. Журналист издания Windows Central описал его как фантастический экшен от третьего лица, вдохновлённый историями американского Юга.
Про таинственный проект известно немного, есть только три концепт-арта с образами главной героини, мутантами и их гнёздами. Инсайдер утверждает, что в игре будет очень много таинственных существ, магии и прочей атмосферной атрибутики. Приятен тот факт, что сетевого режима для Midnight не предусмотрено — это исключительно одиночное приключение, призванное в подробностях раскрыть процесс взросления главного персонажа. О релизе или анонсе Midnight говорить пока слишком рано. Упомянутый автор заметки убеждён, что проект представят публике через годик-другой.
Джезу Кордену также удалось узнать о существовании ещё одного таинственного проекта, создаваемого под крылом Microsoft. Игре выдано предварительное название Pentiment, контроль всех процессов разработки поручили ветерану индустрии Джошу Сойеру — геймдиректору Pillars of Eternity и, что более важно, Fallout: New Vegas.
Главным героем Pentiment будет некий сыщик, расследующий убийство, произошедшее где-то в Европе времён XV века. Инсайдер уверяет, что новый проект Obsidian — про сюжет и неторопливое повествование, а не про стремительные битвы.
В случае с Pentiment также важно знать, что это небольшой экспериментальный проект, создаваемый командой из 12 человек. Его релиз может состояться уже в 2022 году.
Наконец, Джез Корден включить в свой материал небольшие упоминания проектов с рабочими названиями Vonnegut и Velvet. Первый делает партнёр Microsoft, а второй — внутренняя студия редмондцев. Другие подробностей нет.