Геймдиректор Fallout: New Vegas, например, трудится над проектом-экспериментом.

Геймдиректор Fallout: New Vegas, например, трудится над проектом-экспериментом. Журналист издания Windows Central Джез Корден (Jez Corden) рассказал в своей новой заметке на сайте, чем сейчас занимаются разработчики из внутренних студий Microsoft.

реклама

Так, разработчики We Happy Few в данный момент заняты созданием большого проекта для консоли Xbox. Это должна быть одиночная игра, вдохновлённая южной готикой, предварительное название продукта — Midnight. Журналист издания Windows Central описал его как фантастический экшен от третьего лица, вдохновлённый историями американского Юга.

Про таинственный проект известно немного, есть только три концепт-арта с образами главной героини, мутантами и их гнёздами. Инсайдер утверждает, что в игре будет очень много таинственных существ, магии и прочей атмосферной атрибутики. Приятен тот факт, что сетевого режима для Midnight не предусмотрено — это исключительно одиночное приключение, призванное в подробностях раскрыть процесс взросления главного персонажа. О релизе или анонсе Midnight говорить пока слишком рано. Упомянутый автор заметки убеждён, что проект представят публике через годик-другой.

Джезу Кордену также удалось узнать о существовании ещё одного таинственного проекта, создаваемого под крылом Microsoft. Игре выдано предварительное название Pentiment, контроль всех процессов разработки поручили ветерану индустрии Джошу Сойеру — геймдиректору Pillars of Eternity и, что более важно, Fallout: New Vegas.

Главным героем Pentiment будет некий сыщик, расследующий убийство, произошедшее где-то в Европе времён XV века. Инсайдер уверяет, что новый проект Obsidian — про сюжет и неторопливое повествование, а не про стремительные битвы.

В случае с Pentiment также важно знать, что это небольшой экспериментальный проект, создаваемый командой из 12 человек. Его релиз может состояться уже в 2022 году.

анонсы и реклама 16 ядерник 12900KF дешево в Ситилинке RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри MSI RTX 3070 еще дешевле 12 ядерный i7 12700K в Ситилинке Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр Дешевая Z690 Gigabyte в Ситилинке -35000р на RTX 3080 MSI Gaming

Наконец, Джез Корден включить в свой материал небольшие упоминания проектов с рабочими названиями Vonnegut и Velvet. Первый делает партнёр Microsoft, а второй — внутренняя студия редмондцев. Другие подробностей нет.