Всё стандартно: новые специалисты, локации, боевые пропуска.

Чуть больше недели остаётся до выхода Battlefield 2042, но, естественно, на релизе жизненный путь игры не завершится. Проект будет снабжаться новым контентом и после выхода, и вот, сегодня разработчики вкратце поделились, чего следует ждать игрокам в первый год контентной поддержки нового боевика.

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В деталях нас начнут посвящать в подробности только в начале следующего года, пока что же DICE перечислила запланированный контент: четыре игровых сезона, четыре боевых пропуска, четыре новых специалиста, новые локации и прочий дополнительный контент. Хотя в первом сезоне авторы собираются добавить специалиста, боевой пропуск и иной новый контент, это не означает, что структура оставшихся трёх сезонов будет аналогичной. Помимо этого разработчики будут выпускать обновления для «песочного» режима Battlefield Portal.

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Релиз Battlefield 2042 назначен на 19 ноября.