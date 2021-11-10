Чуть больше недели остаётся до выхода Battlefield 2042, но, естественно, на релизе жизненный путь игры не завершится. Проект будет снабжаться новым контентом и после выхода, и вот, сегодня разработчики вкратце поделились, чего следует ждать игрокам в первый год контентной поддержки нового боевика.
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В деталях нас начнут посвящать в подробности только в начале следующего года, пока что же DICE перечислила запланированный контент: четыре игровых сезона, четыре боевых пропуска, четыре новых специалиста, новые локации и прочий дополнительный контент. Хотя в первом сезоне авторы собираются добавить специалиста, боевой пропуск и иной новый контент, это не означает, что структура оставшихся трёх сезонов будет аналогичной. Помимо этого разработчики будут выпускать обновления для «песочного» режима Battlefield Portal.
Релиз Battlefield 2042 назначен на 19 ноября.