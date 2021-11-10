Почти официальное.

За несколько часов до официального релиза сборника Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition компания Rockstar разрешила доверенному и авторитетному изданию IGN опубликовать видеоролик с демонстрацией кадров ремастеров и их сравнением с оригинальными Grand Theft Auto III, Vice City и San Andreas.

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Оставлять в данном случае язвительные комментарии, как бы того ни хотелось нашим случайным помощникам из смежного раздела, практически бессмысленно: все три игры помолодели минимум на десять лет, и их внешний вид сегодня выглядит вполне привлекательным. Безусловно, можно было сделать в культовых проектах франшизы графику уровня её пятой номерной части, но вряд ли это пошло бы им на пользу: некоторая «мультяшность» всё же должна оставаться для сохранения шарма.

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Релиз сборника — завтра на всех актуальных «больших платформах» и на Nintendo Switch.