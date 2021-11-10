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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Релизный трейлер The Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition предлагает нам заново пережить события десятилетней давности
И желающих это сделать, очевидно, будет хоть отбавляй.
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Уже завтра культовая ролевая игра The Elder Scrolls V Skyrim отметит свой 10-летний юбилей, параллельно получив соответствующее новое «Юбилейное издание». По такому случаю разработчики опубликовали сопутствующий видеоролик, в котором в очередной раз перечисляет предоставляемый новым изданием игры контент.

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В состав The Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition входит весь контент из Skyrim Special Edition, включая дополнения Dawnguard, Hearthfire и Dragonborn, геймплейная механика рыбной ловли, а также сотни материалов из «Клуба творчества». В число последних входят режим выживания, новые виды оружия, доспехов, экипировки, заклинаний, противников, артефактов и многое другое. Даже новые сюжетные миссии — и те есть.

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Новым покупателям Anniversary Edition обойдётся на PC в 3 399 рублей, а обладателям Special Edition обновление влетит в 1 429 рублей. Что, в общем-то, совсем немало для игры 10-летней давности.

#bethesda softworks #bethesda game studios #the elder scrolls v: skyrim #the elder scrolls v skyrim
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