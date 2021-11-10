И желающих это сделать, очевидно, будет хоть отбавляй.

MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки

MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки

Уже завтра культовая ролевая игра The Elder Scrolls V Skyrim отметит свой 10-летний юбилей, параллельно получив соответствующее новое «Юбилейное издание». По такому случаю разработчики опубликовали сопутствующий видеоролик, в котором в очередной раз перечисляет предоставляемый новым изданием игры контент.

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В состав The Elder Scrolls V Skyrim Anniversary Edition входит весь контент из Skyrim Special Edition, включая дополнения Dawnguard, Hearthfire и Dragonborn, геймплейная механика рыбной ловли, а также сотни материалов из «Клуба творчества». В число последних входят режим выживания, новые виды оружия, доспехов, экипировки, заклинаний, противников, артефактов и многое другое. Даже новые сюжетные миссии — и те есть.

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Новым покупателям Anniversary Edition обойдётся на PC в 3 399 рублей, а обладателям Special Edition обновление влетит в 1 429 рублей. Что, в общем-то, совсем немало для игры 10-летней давности.