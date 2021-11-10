Смотрим, пока не удалили, как говорится.

За сутки с небольшим до выхода сборника ремастеров Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition в Сети уже появились записи с прохождениями всех трёх его частей — GTA III, Vice City и San Andreas — благодаря чему все желающие могут ознакомиться с геймплеем, что называется, в его естественном виде.

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Видеоролики, конечно, отличаются качеством — обновлённой версии Grand Theft Auto San Andreas, например, повезло меньше всех, поскольку запись её геймплея представляет собой «экранку», но чтобы разглядеть всё основное и этого достаточно. Видно многократно более современную графику, высокую дальность прорисовки, из-за чего игровые миры стали визуально гораздо более «сжатыми», ну и высокую детализацию моделей персонажей, руки которых перестали напоминать ласты.

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Сборник назначен к релизу завтра в 18:00 по московскому времени на PC, консолях Xbox, PlayStation и Nintendo Switch.