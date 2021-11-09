За пять лет это откроет перед компанией новый сегмент рынка с оборотом до $10 млрд.

Основатель NVIDIA использовал площадку начавшей сегодня работу конференции GTC для рассказа о множественных инициативах компании в сфере совершенствования программных и аппаратных решений, используемых инженерами и разработчиками. Особенно актуальным оказался выход в коммерческий доступ программного инструментария Omniverse, подписка на который будет реализовываться партнёрами NVIDIA по цене от $9000 в год.

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Источник изображения: NVIDIA

Соответствующие решения позволят создавать цифровые двойники реальных объектов при проектировании новых производственных линий, механизмов и устройств. Проводя испытания в виртуальной среде, можно существенно сэкономить время на изготовлении промежуточных версий прототипов. В этой среде сама NVIDIA тренирует собственные нейронные сети, используемые, например, при разработке систем активной помощи водителю. Автопроизводители могут поступать аналогичным образом.

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В начале этого месяца аналитики Wells Fargo заявили, что инструменты для создания виртуальных миров откроют перед NVIDIA в ближайшие годы рынок совокупной ёмкостью до $10 млрд год. Пока эта среда только зарождается, но переход компании от стадии бета-тестирования к фазе коммерческой реализации только доказывает её уверенность в правильности сделанного выбора.