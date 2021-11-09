И случится это уже завтра.

Инсайдер Том Хендерсон, информация от которого пока ни разу не оказывалась ложной, снова вышел на связь с эксклюзивным материалом: согласно его сведениям, Electronic Arts уже завтра, то есть, 10 ноября, представит проект, который станет возрождением некой прежде любимой игроками франшизы.

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Строго говоря, под данную характеристику подходит слишком много самых разных незаслуженно заброшенных игровых серий. То может быть как SimCity, так и Burnout и даже Command & Conquer. Главное — не строить слишком уж больших надежд, дабы завтра не случилось столь же большого разочарования.

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Также не вполне понятно, в каком виде будет осуществлено это «возвращение»: очередной ремастер, перезапуск, сиквел, приквел... Вариантов слишком много, чтобы выстраивать догадки.