Субъективщина как она есть.

В этом месяце в США открылась занимательная по своей сути выставка под названием «Музей провалов» (Museum of Failure), в которой собраны самые разные продукты — от еды быстрого приготовления и косметических масок до видеоигр и различных интерактивных устройств. Как вы уже поняли по заголовку, одним из экспонатов «Музея» стала Cyberpunk 2077.

реклама

Научно-фантастическая RPG от CD Projekt RED в виде физической копии для консоли Xbox One была обнаружена среди экспонатов одним из внимательных посетителей выставки, который непременно поделился своей находкой на Reddit, откуда новость и разлетелась по Сети. На фото видно, что Cyberpunk 2077 соседствует с такими софтверными «провалами», как No Man’s Sky и Windows 8.

Важно помнить, что все три представленных на фотографии проекта были подвергнуты серьёзной критике на момент своего выхода, однако действительно в качестве провала из них можно выделить разве что Windows 8, которую сравнительно быстро «доработали» до Windows 8.1, ну а там уже и Windows 10 подоспела. Что касается No Man’s Sky, то проект действительно был на релизе смешан с грязью за несоответствие обещаниям, однако впоследствии разработчики собрали волю в кулак, доработали своё творение и полностью исправили все недочёты — на сегодняшний день данный космосим можно назвать одной из наиболее достойных внимания современных игр.

анонсы и реклама 16 ядерник 12900KF дешево в Ситилинке Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри MSI RTX 3070 еще дешевле Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта 12 ядерный i7 12700K в Ситилинке 7 матплат Socket 1700 в Регарде от 16тр Дешевая Z690 Gigabyte в Ситилинке -35000р на RTX 3080 MSI Gaming Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось

Ситуация с Cyberpunk 2077 же пока в подвешенном состоянии: начало выхода нового контента для проекта разработчики отложили до следующего года, а темп выхода обновлений существенно снизился. На релизе игру ругали за невозможность её воспроизведения на консолях прошлого поколения и в целом за слабую оптимизацию — сейчас данные проблемы уже решены. Да и чисто с экономической точки зрения называть Cyberpunk 2077 «провалом» несправедливо: проект полностью окупился на одних только предзаказах и даже продемонстрировал наиболее успешные стартовые продажи в истории PC как игровой платформы.