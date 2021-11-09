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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Cyberpunk 2077 попала в «Музей провалов» и расположилась там рядом с Windows 8 и No Man’s Sky
Субъективщина как она есть.
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В этом месяце в США открылась занимательная по своей сути выставка под названием «Музей провалов» (Museum of Failure), в которой собраны самые разные продукты — от еды быстрого приготовления и косметических масок до видеоигр и различных интерактивных устройств. Как вы уже поняли по заголовку, одним из экспонатов «Музея» стала Cyberpunk 2077.

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Научно-фантастическая RPG от CD Projekt RED в виде физической копии для консоли Xbox One была обнаружена среди экспонатов одним из внимательных посетителей выставки, который непременно поделился своей находкой на Reddit, откуда новость и разлетелась по Сети. На фото видно, что Cyberpunk 2077 соседствует с такими софтверными «провалами», как No Man’s Sky и Windows 8.

Важно помнить, что все три представленных на фотографии проекта были подвергнуты серьёзной критике на момент своего выхода, однако действительно в качестве провала из них можно выделить разве что Windows 8, которую сравнительно быстро «доработали» до Windows 8.1, ну а там уже и Windows 10 подоспела. Что касается No Man’s Sky, то проект действительно был на релизе смешан с грязью за несоответствие обещаниям, однако впоследствии разработчики собрали волю в кулак, доработали своё творение и полностью исправили все недочёты — на сегодняшний день данный космосим можно назвать одной из наиболее достойных внимания современных игр.

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Ситуация с Cyberpunk 2077 же пока в подвешенном состоянии: начало выхода нового контента для проекта разработчики отложили до следующего года, а темп выхода обновлений существенно снизился. На релизе игру ругали за невозможность её воспроизведения на консолях прошлого поколения и в целом за слабую оптимизацию — сейчас данные проблемы уже решены. Да и чисто с экономической точки зрения называть Cyberpunk 2077 «провалом» несправедливо: проект полностью окупился на одних только предзаказах и даже продемонстрировал наиболее успешные стартовые продажи в истории PC как игровой платформы.

#cd projekt red #cyberpunk 2077
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