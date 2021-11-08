Непривередливые геймеры, которым не особо важно, в каком сервисе цифровой дистрибуции покупать видеоигры, уже давным-давно прошли вышедший в феврале этого года в Epic Games Store экшен Werewolf The Apocalypse — Earthblood. За это время о проекте успели позабыть, поскольку особо ничем не отличился, но планы разработчиков от этого не поменялись: эксклюзивность PC-версии Werewolf The Apocalypse — Earthblood для Epic Games Store была временной, и вот, сегодня авторы подтвердили, что уже в 7 февраля следующего года их творение доберётся и до Steam.
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Соответствующая Steam-страничка уже появилась, однако на момент публикации данной заметки на ней не было возможности оформить предварительный заказ и, как следствие, узнать цену. Скорее всего, она будет такой же, как в Epic Games Store — 1 199 рублей.