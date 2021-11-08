Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Werewolf The Apocalypse — Earthblood доберётся до Steam уже в феврале
Или спустя год после релиза в Epic Games Store.
анонсы и реклама
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке

Непривередливые геймеры, которым не особо важно, в каком сервисе цифровой дистрибуции покупать видеоигры, уже давным-давно прошли вышедший в феврале этого года в Epic Games Store экшен Werewolf The Apocalypse — Earthblood. За это время о проекте успели позабыть, поскольку особо ничем не отличился, но планы разработчиков от этого не поменялись: эксклюзивность PC-версии Werewolf The Apocalypse — Earthblood для Epic Games Store была временной, и вот, сегодня авторы подтвердили, что уже в 7 февраля следующего года их творение доберётся и до Steam.

реклама

анонсы и реклама
16 ядерник 12900KF дешево в Ситилинке
Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700K в Ситилинке
7 матплат Socket 1700 в Регарде от 16тр
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
Дешевая Z690 Gigabyte в Ситилинке
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
MSI RTX 3070 еще дешевле
Упала цена RTX 3070 Asus TUF GAMING вопреки росту крипты
33% скидка на 4К 55" Samsung - смотри цену

Соответствующая Steam-страничка уже появилась, однако на момент публикации данной заметки на ней не было возможности оформить предварительный заказ и, как следствие, узнать цену. Скорее всего, она будет такой же, как в Epic Games Store — 1 199 рублей.

#bigben interactive #cyanide #werewolf the apocalypse earthblood
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Прохождение сюжетной линии Werewolf The Apocalypse — Earthblood займёт примерно дюжину часов
Критики не оценили выходящую сегодня Werewolf The Apocalypse — Earthblood
Польза перевоплощений в геймплейном трейлере Werewolf The Apocalypse — Earthblood
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Лучшие RPG, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть первая
20
Мнение: лучше купить новый игровой ПК сейчас, чем ждать доступных видеокарт
151
PCMark10 – однопоток наше все или почему 2-ядерные Athlon лучше 12-ядерных Xeon в реальных условиях
131
От DDR1 к DDR5 - тайминги и латентность
87
Jingyue X99 Titanium D4 - первая китайская материнская плата с воcемью фазами питания для CPU Xeon
64
Обзор ASRock B560M-HDV + Intel Core i3-10105F - AMD теряет преимущество на рынке процессоров
98
Обзор сериала "Доктор Кто". Новый сезон
30
Распродажа 11.11 – ключ активации Windows 10 Pro можно купить за $7.29
Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey: тестирование лучших игровых компьютеров
4
Hitman 3: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
2

Сейчас обсуждают

lesik78
22:00
Да, пока доля рынка 80/20 так будет. А вот 60/40 уже навряд ли
EA очистила Star Wars Jedi Fallen Order от Denuvo на фоне проблем с запуском игры на процессорах Intel Alder Lake
Xenos_One
21:59
там уже не все так гладко, мощи даже на барузер с многими вгладками не хватает
От DDR1 к DDR5 - тайминги и латентность
N1ghtwish
21:57
Мой 3600 продан еще 3 недели назад.
Проблема несовместимости процессоров Intel Alder Lake и игр с защитой Denuvo уже решается
Alex Ivanov
21:56
Насчет СВО это был сарказм. Не принимайте все прямо.
Intel Core i9-12900K обходит Ryzen 5950X в играх на 4% - Jarrod'sTech
Marcus Melyra
21:55
и денуво туда)))
Бюджетный 6-ядерный Core i5-12400F за $200 обходит Ryzen 9 5950X за $750 в Cinebench R23
Синий не фанат
21:53
Это такой троянский конь, который высосет все деньги из Москвы что бы потом махновцы могли захватить без насилия. Вспомните сколько триллионов долларов ушло на крымский мост который нафиг никому не ну...
Депутат Госдумы Виталий Милонов вдохновился победами NAVI и Team Spirit и назвал Россию «ведущей киберспортивной державой»
Anglesmith
21:51
"в одноядерном тестировании чип Intel превосходит Ryzen 9 5980HX"
14-ядерный мобильный процессор Intel Core i9-12900HK появился в базе Geekbench
Marcus Melyra
21:50
ААААА)
Бюджетный 6-ядерный Core i5-12400F за $200 обходит Ryzen 9 5950X за $750 в Cinebench R23
Leonid Shagidullin
21:49
Асрок Аква еще и попутно бьет рекорды стоимости в магазине. Честно, нафиг надо.
Материнская плата ASRock Z690 Aqua OC бьет несколько мировых рекордов на HWBOT
N1ghtwish
21:47
Докапываться до внешнего вида коробки это какой-то бред. БОКс версию берут из-за 3-х летней гарантии, а не из-за коробки и вряд ли она пригодится для холодного не разгоняемого процессора.
Обзор ASRock B560M-HDV + Intel Core i3-10105F - AMD теряет преимущество на рынке процессоров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем