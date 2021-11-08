Что-нибудь можно и прикупить.

Издательство THQ Nordic, до 2016 года работавшее под названием Nordic Games и получившее право на использование торговой марки THQ после банкротства последней и продажи её активов «с молотка», в этом году отмечает своё десятилетие. По такому поводу в сервисе GOG стартовала соответствующая распродажа, в которой принимают участие игры и франшизы, которыми ныне владеет THQ Nordic.

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Предложений много — от серий Gothic и Risen до сравнительно новых проектов вроде ELEX и Darksiders III. Вот несколько наиболее интересных предложений:

Desperados III за 1000 рублей (скидка 60 %);

ELEX за 289 рублей (скидка 80 %);

Gothic за 49 рублей (скидка 75 %);

Biomutant за 2 259 рублей (скидка 34 %);

Carmageddon Max Pack за 69 рублей (скидка 72 %).

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Акция продлится до 15 ноября. Вместе с тем все желающие могут проследовать на GOG и забрать там Outcast 1.1 — улучшенную версию неплохого боевика конца 90-х.