Издательство THQ Nordic, до 2016 года работавшее под названием Nordic Games и получившее право на использование торговой марки THQ после банкротства последней и продажи её активов «с молотка», в этом году отмечает своё десятилетие. По такому поводу в сервисе GOG стартовала соответствующая распродажа, в которой принимают участие игры и франшизы, которыми ныне владеет THQ Nordic.
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Предложений много — от серий Gothic и Risen до сравнительно новых проектов вроде ELEX и Darksiders III. Вот несколько наиболее интересных предложений:
- Desperados III за 1000 рублей (скидка 60 %);
- ELEX за 289 рублей (скидка 80 %);
- Gothic за 49 рублей (скидка 75 %);
- Biomutant за 2 259 рублей (скидка 34 %);
- Carmageddon Max Pack за 69 рублей (скидка 72 %).
Акция продлится до 15 ноября. Вместе с тем все желающие могут проследовать на GOG и забрать там Outcast 1.1 — улучшенную версию неплохого боевика конца 90-х.