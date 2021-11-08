Мы, собственно, можем ждать хоть 10 лет.

После того как WB Games в самом начале этого года отложила релиз амбициозной RPG Hogwarts Legacy до 2022-го (без конкретики), новостей касательно данного проекта поступало преступно мало. Как следствие, энтузиасты ищут новости по всей Сети, и, что самое интересное, находят их.

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Так, внимательные пользователи Reddit заметили, что в свежем номере журнала Toy World присутствует упоминание сроков релиза Hogwarts Legacy в соответствии с ожидаемым к выходу фильмом «Фантастические твари: Тайны Дамблдора». Журналисты издания побеседовали с руководителем Warner Bros. по направлению потребительских товаров в Великобритании и Ирландии Рэйчел Уакли, которая сообщила, что в следующем году нас ждут два проекта по вселенной «Мир волшебников»: первый — это, собственно, вышеуказанный фильм, ну а второй — Hogwarts Legacy.

Учитывая, что премьера фильма назначена на середину апреля следующего года, можно предположить, что Hogwarts Legacy выйдет только спустя некоторое время после оной — вероятнее всего, во второй половине года. Оптимистично настроенные комментаторы на Reddit считают, что конкретной связи между порядком перечисления этих проектов и их релизами нет. Впрочем, вспоминая, как и в каком состоянии сейчас выпускают игры, это как раз тот случай, когда лучше быть немного пессимистом: подождать чуть дольше, зато без последующего огромного разочарования.

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Стоит помнить, что события Hogwarts Legacy разворачиваются задо-о-о-олго до событий культовых романов Джоан Роулинг — в XIX веке — так что любимого трио и знакомого всем конфликта здесь не будет.