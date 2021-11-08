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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Фанаты сумели перенести «утерянное» дополнение Pinnacle Station для оригинальной Mass Effect в Legendary Edition
BioWare не смогла это сделать по многим причинам.
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Фанаты Mass Effect знают, что сборник Legendary Edition содержит в себе все дополнения из оригинальной трилогии, но есть одно исключение. Pinnacle Station для оригинальной Mass Effect не попало в список материалов для ремастеринга по нескольким причинам.

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Во-первых, игроки считают его одним из худших дополнений, не несущих в себе какой-либо художественной ценности. Во-вторых, исходный код Pinnacle Station был утерян, его разработкой занималась сторонняя группа разработчиков из Demiurge Studios, которой ранее поручали порт первой части на ПК. Наконец, у Pinnacle Station нет полной поддержки всех языков, доступных в Legendary Edition. В общем, официального портирования DLC в сборник ремастеров ждать не стоит, поэтому вся надежда на энтузиастов, благо, такие нашлись.

Группа творчески настроенных фанатов из ME3Tweaks перенесла Pinnacle Station в Legendary Edition с помощью любительского набора инструментов. Без технических ограничений дело обойтись не могло. Энтузиастам не получилось перенести в дополнение систему освещения из Legendary Edition, с производительностью тоже есть кое-какие проблемы (были они и у оригинальной версии Pinnacle Station).

Зато членам ME3Tweaks удалось перенести весь контент из Pinnacle Station, поработать над устранением багов, внести правки в баланс и улучшить геймплей. То есть, сделать прохождение DLC более приятным, чем оно было в момент релиза.

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Портированную версию Pinnacle Station можно скачать на портале Nexus Mods, поддержки русского языка пока там нет.

#mass effect #mass effect legendary edition #pinnacle station
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