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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Максимальная частота кадров в PC-версии Elden Ring составит всего 60 fps
Что по современным меркам — нижняя граница комфортного фреймрейта.
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Продукты FromSoftware никогда не могли похвастать безукоризненной поддержкой PC как игровой платформы, и грядущая амбициозная Elden Ring, похоже, не станет исключением из этого требуемого к замене правила. Так, издательство Bandai Namco опубликовало характеристики Elden Ring в зависимости от платформы, благодаря которым выяснилось, что PC-игроки в данном случае приравнены к пользователям консолей текущего поколения (PS5 и Xbox Series). А именно — максимальная частота кадров составит всего «до» 60 кадров в секунду.

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Вот, в каких режимах издатель и разработчики предлагают играть в Elden Ring в зависимости от платформы:

  • PC — до 4K и до 60 fps;
  • PlayStation 4 — до 1080p и до 30 fps;
  • PlayStation 4 Pro — до 3200x1800 и до 30 fps;
  • PlayStation 5 — до 4K и до 60 fps (в режиме производительности);
  • Xbox One — до 900p и до 30 fps;
  • Xbox One X — до 4K и до 30 fps;
  • Xbox Series S — до 1440p и до 60 fps (в режиме производительности);
  • Xbox Series X — до 4K и о 60 fps (в режиме производительности).

Поддержка HDR будет задействована на всех платформах кроме Xbox One, а трассировка лучей будет доступна только на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X.

Проект полностью поддерживает «кроссгенную» совместимость, или, проще говоря, позволяет переносить игру со старой консоли на новую вместе с файлами сохранений.

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Релиз Elden Ring назначен на 25 февраля.

#bandai namco #fromsoftware #elden ring
5
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Максимальная частота кадров в PC-версии Elden Ring составит всего 60 fps
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