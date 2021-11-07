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Новости Software Игнатий Колыско
Состоялась премьера «Аркейна» — мультсериала по мотивам онлайн-игры League of Legends
Зрители остались в полном восторге.
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Сегодня состоялась премьера «Аркейна» — мультсериала по мотивам онлайн-игры League of Legends. Первый показ прошёл на Netflix и Twitch, шоу одновременно посмотрели 1,4 миллиона человек.

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Пока речь идёт только о первом блоке, состоящем из трёх эпизодов, — именно его и показали. Зрители смогли узнать истории становления двух главных героинь — Вай и Джинкс. Следующие три серии выйдут 14 ноября, последние три — 21 ноября.

Действие сериала «Аркейн» происходит на границе между двумя неразрывно связанными городами: неблагополучным Зауном и богатым Пилтовером. Самые светлые умы живут именно здесь, в «Городе прогресса» — так его называют обитатели Рунтерры. Изобретение хекстека нарушает хрупкое равновесие между Пилтовером и Зауном. Речь идёт о технологии, с помощью которой любой может контролировать магическую энергию.

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На момент написания данного материала на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes присутствовали только пользовательские рецензии: подавляющее большинство зрителей осталось в полном восторге.

#riot games #league of legends #аркейн
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