Сегодня состоялась премьера «Аркейна» — мультсериала по мотивам онлайн-игры League of Legends. Первый показ прошёл на Netflix и Twitch, шоу одновременно посмотрели 1,4 миллиона человек.
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Пока речь идёт только о первом блоке, состоящем из трёх эпизодов, — именно его и показали. Зрители смогли узнать истории становления двух главных героинь — Вай и Джинкс. Следующие три серии выйдут 14 ноября, последние три — 21 ноября.
Действие сериала «Аркейн» происходит на границе между двумя неразрывно связанными городами: неблагополучным Зауном и богатым Пилтовером. Самые светлые умы живут именно здесь, в «Городе прогресса» — так его называют обитатели Рунтерры. Изобретение хекстека нарушает хрупкое равновесие между Пилтовером и Зауном. Речь идёт о технологии, с помощью которой любой может контролировать магическую энергию.
Here. We. Go.— Arcane (@arcaneshow) November 7, 2021
Experience #Arcane Act 1 on @Netflix, or with your favorite streamer on @Twitch.
WATCH 💫 https://t.co/KEcKDluIdx | https://t.co/uy4a6ehaII | #ArcaneWatchParty pic.twitter.com/LKSn2cqxcR
На момент написания данного материала на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes присутствовали только пользовательские рецензии: подавляющее большинство зрителей осталось в полном восторге.