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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Выход крупного аддона Final Fantasy XIV Endwalker отложили до декабря
Или на две с небольшим недельки.
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Final Fantasy XIV пользуется заслуженной популярностью и даже сумела стать самой прибыльной частью франшизы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что разработчики стремятся не просто снабдить своё творение новым контентом, но и сделать это в наиболее качественной форме. Как раз-таки стремление сделать всё максимально качественно и послужило причиной переноса релиза дополнения Endwalker.

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Как пишут разработчики, ими движет стремление к идеалу, поэтому на подготовку аддона Endwalker требуется дополнительное время. Если изначально релиз был запланирован на 21 ноября, то теперь он сместился на 7 декабря. Разница несущественная, так что ради высшей цели можно и подождать.

#square enix #final fantasy xiv
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