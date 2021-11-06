Final Fantasy XIV пользуется заслуженной популярностью и даже сумела стать самой прибыльной частью франшизы. Поэтому нет ничего удивительного в том, что разработчики стремятся не просто снабдить своё творение новым контентом, но и сделать это в наиболее качественной форме. Как раз-таки стремление сделать всё максимально качественно и послужило причиной переноса релиза дополнения Endwalker.
реклама
Как пишут разработчики, ими движет стремление к идеалу, поэтому на подготовку аддона Endwalker требуется дополнительное время. Если изначально релиз был запланирован на 21 ноября, то теперь он сместился на 7 декабря. Разница несущественная, так что ради высшей цели можно и подождать.