Компания Square Enix планомерно расширяет границы влияния Final Fantasy VII, превращая данный проект в отдельную игровую мини-линейку. Издатель в данный момент готовится к запуску мобильной королевской битвы The First Solder, посвящённой сражениям между кандидатами в элитный спецотряд корпорации Shinra.
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Сейчас доподлинно известно, что официальный запуск The First Soldier должна быть запущена 17 ноября на iOS и Android во всём мире, предварительная регистрация уже открыта. Мобильная королевская битва по Final Fantasy VII сможет предложить взыскательной публике богатый набор игровых механик, включая боевую систему с разными стилями, множество классов, школ магий и видов оружия. Продвинутая система кастомизации идёт в данном случае как бонус.
Если вас The First Soldier заинтересовал, то можете ещё ознакомиться со вступительным роликом проекта.