Проект сразу выйдет как на iOS, так и на Android.

Компания Square Enix планомерно расширяет границы влияния Final Fantasy VII, превращая данный проект в отдельную игровую мини-линейку. Издатель в данный момент готовится к запуску мобильной королевской битвы The First Solder, посвящённой сражениям между кандидатами в элитный спецотряд корпорации Shinra.

реклама

Сейчас доподлинно известно, что официальный запуск The First Soldier должна быть запущена 17 ноября на iOS и Android во всём мире, предварительная регистрация уже открыта. Мобильная королевская битва по Final Fantasy VII сможет предложить взыскательной публике богатый набор игровых механик, включая боевую систему с разными стилями, множество классов, школ магий и видов оружия. Продвинутая система кастомизации идёт в данном случае как бонус.

анонсы и реклама Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось 33% скидка на 4К 55" Samsung - смотри цену RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену -39 000р на MSI RTX 3080 MSI RTX 3070 еще дешевле 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в ДВА раза -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Если вас The First Soldier заинтересовал, то можете ещё ознакомиться со вступительным роликом проекта.