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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Мобильная королевская битва The First Soldier во вселенной Final Fantasy VII стартует 17 ноября
Проект сразу выйдет как на iOS, так и на Android.
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Компания Square Enix планомерно расширяет границы влияния Final Fantasy VII, превращая данный проект в отдельную игровую мини-линейку. Издатель в данный момент готовится к запуску мобильной королевской битвы The First Solder, посвящённой сражениям между кандидатами в элитный спецотряд корпорации Shinra.

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Сейчас доподлинно известно, что официальный запуск The First Soldier должна быть запущена 17 ноября на iOS и Android во всём мире, предварительная регистрация уже открыта. Мобильная королевская битва по Final Fantasy VII сможет предложить взыскательной публике богатый набор игровых механик, включая боевую систему с разными стилями, множество классов, школ магий и видов оружия. Продвинутая система кастомизации идёт в данном случае как бонус.

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Если вас The First Soldier заинтересовал, то можете ещё ознакомиться со вступительным роликом проекта.

#square enix #final fantasy vii #the first soldier
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Winssy
19:29
Мозгов по ходу у тебя нет. Производительность его проца 37 кадров в Киберпанке с просадками до 29. 2080 в 2к куда больше выдает с dlss.
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19:29
Тебе на лицо нассали и ты требуешь ещё раз это сделать
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Максим Котиков
19:29
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Тестирование процессора Intel Core i9-12900K (Alder Lake) на платформе LGA 1700
Kira625
19:26
Там же написано: Very High Confidence и еще много всяких конфидентов. Ясное дело пруф. Иначе и быть не может. ;) Единственное где прокололись, надо было туда еще добавить перечисление всяких анальных...
Intel опубликовала список игр, у которых наблюдаются проблемы с работой на процессорах Core 12-го поколения (Alder Lake)
Evgeniy Som
19:25
А в чем суть этой картинки? Просто самый бюджетный i5 2600K в стоке на одно ядро набирает куда больше да даже в многопотоке идет наравне.
Процессор Core i9-12900K может терять до 30% производительности на недорогих материнских платах Z690
Vitaly Fedorovich
19:25
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Российские пользователи раскупили процессоры Intel Alder Lake, а ОЗУ DDR5 в продаже пока нет
Kuwabara
19:25
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