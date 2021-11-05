Microsoft Store поделился ещё одним небольшим набором скриншотов, демонстрирующим героев грядущего сборника Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition и по совместительству позволяющим полюбоваться облагороженной графикой культовых 3D-игр франшизы. Снимков немного, всего пять штук, но вряд ли их нужно больше, учитывая, что релиз сборника состоится уже через считанные дни.
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Напоминаем, что в состав Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition входят сильно усовершенствованные в плане графики Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City и Grand Theft Auto San Andreas. Таким образом, фанаты серии смогут вспомнить своё детство/юность и перепройти легендарные игры, которым в этом году исполнилось по 17—20 лет.
Запуск сборника назначен на 11 ноября.