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Новости Software Михаил Андреев
Свежие 4K-скриншоты Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition
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Microsoft Store поделился ещё одним небольшим набором скриншотов, демонстрирующим героев грядущего сборника Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition и по совместительству позволяющим полюбоваться облагороженной графикой культовых 3D-игр франшизы. Снимков немного, всего пять штук, но вряд ли их нужно больше, учитывая, что релиз сборника состоится уже через считанные дни.

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Напоминаем, что в состав Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition входят сильно усовершенствованные в плане графики Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto Vice City и Grand Theft Auto San Andreas. Таким образом, фанаты серии смогут вспомнить своё детство/юность и перепройти легендарные игры, которым в этом году исполнилось по 17—20 лет.

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Запуск сборника назначен на 11 ноября.

#rockstar games #grand theft auto the trilogy the definitive edition
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