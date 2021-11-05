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Новости Software Михаил Андреев
На четвёрочку: первые обозреватели выставили свои оценки Call of Duty Vanguard
Очень слабая кампания, но всё остальное вполне достойно.
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Сегодня состоялся релиз Call of Duty Vanguard от студии Sledgehammer Games, и параллельно с релизом Activision сняла эмбарго на публикацию обзоров. Первые профессиональные рецензенты уже опубликовали свои материалы, из которых следует, что в целом новинка получилась достойная, хотя и не без огрехов.

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Выяснилось, что если использовать пятибалльную систему оценок, где минимальная это «2», а максимальная «5», и начислять по одному баллу за каждый удачный стартовый режим из трёх доступных на релизе (кампания, зомби и мультиплеер), то Call of Duty Vanguard получила бы четвёрку, причём, возможно, с минусом.

Так, многие рецензенты раскритиковали одиночную кампанию, назвав её короткой, неубедительной и откровенно скучной, что сильно расходится с представлениями о ней самих разработчиков, позиционировавших режим одиночной кампании как чуть ли не главный компонент Vanguard.

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Что же касается стандартного мультиплеера и любимого многими зомби-режима, то к ним у обозревателей претензий нет: всё сделано на уровне. Разве что набивший многим оскомину сеттинг Второй мировой может отпугнуть. На текущий момент средняя оценка Call of Duty Vanguard на Metacritic колеблется от 79 до 82 баллов в зависимости от платформы.

#activision #sledgehammer games #call of duty vanguard
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