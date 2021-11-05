Правда, формально релиз ещё только через четыре дня.

Хотя некоторые СМИ и пытаются выставить ситуацию в игровой индустрии как жесточайшую войну платформ, студий и личностей, но на деле многие разработчики прекрасно ладят, даже если они находятся или находились «по разные стороны баррикад». Так, например, экс-руководитель PlayStation Studios Сюхэй Ёсида поздравил главу Xbox Фила Спенсера с запуском Forza Horizon 5, отметив при этом, что он «будет рад посетить Мексику в игре».

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Напомним, что именно Мексика стала сеттингом для Forza Horizon 5. Эту страну разработчики из Playground Games выбрали благодаря разнообразию её биомов и географических условий. Мексика — одна из немногих стран, где можно увидеть практически всё: и заснеженные горы, и живописные равнины, и белоснежные пляжи с уходящими в горизонт океанами, и густые леса, и даже пустыни.

Как следствие, Forza Horizon 5 получилась наиболее визуально интересной и разнообразной игрой серии, благодаря чему, в том числе, и заслужила высочайшие оценки от обозревателей и критиков, став самой высокооценённой игрой из числа вышедших в этом году.

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Отметим, что сегодня Forza Horizon 5 вышла только для предзаказчиков «премиального» издания проекта. Все остальные смогут поиграть только с 9 ноября.