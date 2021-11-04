Уже завтра предзаказчики «премиального» издания Forza Horizon 5 смогут прокатиться по виртуальной Мексике, ну а сегодня, после снятия эмбарго, пресса начала «заваливать» Сеть первыми подробностями проекта. Журналисты уже поделились своими восторженными мнениями о новинке, и вот, теперь очередь дошла до технического обзора от специалистов из ElAnalistaDeBits, сравнивших Forza Horizon 5 на PC, а также на Xbox One, Xbox One X, Xbox Series S и Xbox Series X.
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Как и следовало ожидать, PC и Xbox Series X работают примерно на одинаковом уровне качества картинки, в то время как Xbox Series S может воспроизводить Forza Horizon только на пониженном разрешении. Что касается Xbox One, то базовая версия «тянет» новинку только в режиме 1080p@30fps.
Если же отбросить эти технические детали, то на своих настройках Forza Horizon 5 работает на каждой из консолей Xbox вполне достойно — без просадок, подтормаживаний и фризов. Если, конечно, не считать частоту в 30 fps одной бесконечной просадкой и «тормозом».
Всеобщий релиз Forza Horizon 5 состоится 9 ноября. Завтра — только для покупателей «премиума» с обещанным им ранним доступом.