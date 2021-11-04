И снова Digital Dreams радует нас своими публикациями.

Автор YouTube-канала Digital Dreams прославился, регулярно публикуя видеоролики с демонстрацией графики в популярных и не очень видеоиграх, которые были основательно модифицированы в плане графики. Например, сегодня энтузиаст показал геймплей Red Dead Redemption 2; проект и без модификаций выглядит прекрасно, но после проведения «глубокой модернизации» его визуальная составляющая приблизилась к фотореалистичности.

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А чтобы у нас сложилась целостная картинка, автор записал видео в разных локациях и в разное время суток: здесь и заснеженные леса, и живописные равнины, и густые леса, и небольшие поселения. И днём, и ночью. Петь дифирамбы можно долго, но лучше один раз увидеть. Особенно это касается описания конфигурации компьютера энтузиаста: свои ролики он записывает на «машине» с GeForce RTX 3090, 32 Гбайтами скоростной оперативной памяти и процессором AMD Ryzen 9 3900X.

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Red Dead Redemption 2 вышла три года назад и по состоянию на сегодняшний день разошлась тиражом в 39 миллионов копий.