Уже на следующей неделе.

Владение подпиской Xbox Game Pass с каждым месяцем становится всё более и более выгодным делом: игр больше, возможностей и предложений тоже. Сегодня, например, стало известно, что помимо всего прочего обладатели Xbox Game Pass, а также входящей в её состав и доступной отдельно EA Play на следующей неделе — с 12 ноября — получат доступ к открытой «бете», а также к ознакомительной 10-часовой версии Battlefield 2042.

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Релиз Battlefield 2042 назначен на 19 ноября на всех актуальных платформах. Напомним, что действие новинки развернётся в обозримом будущем, в котором, согласно фантазии разработчиков, на планете случилась череда климатических катастроф, приведших к уничтожению множества государств и к появлению так называемых Неприкаянных — оставшихся без своего государства людей.

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За власть в этом хаотичном мире борются Россия и США — две стороны, за которых мы в роли неприкаянных солдат-специалистов и будем воевать. Ожидайте суперсовременную технику, многие образцы которой пока находятся на стадии прототипирования. В общем, подарок для тех, кто воспринимает Battlefield исключительно в сеттинге современной войны и устал от эксплуатации темы Первой/Второй мировых войн.