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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
СССР в Hearts of Iron IV No Step Back получит самое крупное древо фокусов за всю историю игры
И не все из них клишированные и «клюквенные».
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В конце месяца популярная стратегия Hearts of Iron IV получит новое дополнение под названием «Ни шагу назад» (No Step Back), поэтому вполне закономерно, что разработчики периодически выходят на связь и рассказывают о внедряемых аддоном нововведениях. Несколько часов назад, например, авторы опубликовали свежий видеоролик, в котором затронули тему национальных фокусов Советского Союза.

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Девелоперы отметили, что СССР стал одной из последних крупных наций, до которых у них ранее не дошли руки. Теперь справедливость восстановлена, причём сторицей: дерево фокусов Советского Союза стало крупнейшим во всей игре за всю её историю — на выбор игрокам доступно свыше трёхсот различных опций.

Само древо подразумевает как известные из истории политические курсы, так и те, что могли быть приняты, но не были. К слову, изначально в обновлённом СССР в Hearts of Iron IV подразумевалась механика «Паранойя Сталина», но впоследствии её заменили на «Политическую паранойю», дабы не оскорблять ничьи чувства.

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Релиз дополнения «Ни шагу назад» состоится 23 ноября.

#hearts of iron iv #paradox interactiv
2
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Ха-ха, это на фото какой элемент "майнига" воспроизводится ? =)
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ffe
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Почему не рассматривается, не знаком (пока что с такими) но все впереди, если есть чего написать по теме - велком)
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Каа
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-Sinigr-
13:57
Опять поляки разведут русофобию. В новости не упомянуто - но кроме СССР в дополнении будут еще и переработанные антикоммунистические ветки фокусов для Польши, и Эстонии, Латвии и Литвы. Хотели еще для...
СССР в Hearts of Iron IV No Step Back получит самое крупное древо фокусов за всю историю игры
Xenos_One
13:57
Да пожалуй Лиза, самая состяоятельаня майнерша или уж точно может себе позволить любую ферму )) Красные радеоны очень хорошо будут смотреться в интерьере ))
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