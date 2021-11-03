В конце месяца популярная стратегия Hearts of Iron IV получит новое дополнение под названием «Ни шагу назад» (No Step Back), поэтому вполне закономерно, что разработчики периодически выходят на связь и рассказывают о внедряемых аддоном нововведениях. Несколько часов назад, например, авторы опубликовали свежий видеоролик, в котором затронули тему национальных фокусов Советского Союза.
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Девелоперы отметили, что СССР стал одной из последних крупных наций, до которых у них ранее не дошли руки. Теперь справедливость восстановлена, причём сторицей: дерево фокусов Советского Союза стало крупнейшим во всей игре за всю её историю — на выбор игрокам доступно свыше трёхсот различных опций.
Само древо подразумевает как известные из истории политические курсы, так и те, что могли быть приняты, но не были. К слову, изначально в обновлённом СССР в Hearts of Iron IV подразумевалась механика «Паранойя Сталина», но впоследствии её заменили на «Политическую паранойю», дабы не оскорблять ничьи чувства.
Релиз дополнения «Ни шагу назад» состоится 23 ноября.