Судя по реакции геймеров, ничего позитивного они от этой идеи не ждут.

Справедливо считать, что видеоигры делаются для игроков и должны меняться в соответствии с их пожеланиями. Обычно так оно и происходит, но Blizzard традиционно считает себя умнее условной «толпы», поэтому развивает свои проекты так, как ей видится правильным. Ни к чему хорошему подобная «диктатура» не приводит, и вот, похоже, осознание данного факта к Blizzard всё же пришло: сегодня компания объявила о том, что в World of Warcraft появится «Совет сообщества», призванный обеспечить более тесное взаимодействие фанатов игры с её разработчиками.

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Как пишет Blizzard, основная задача внедрения данного механизма — возможность получать детальные отзывы по всем аспектам World of Warcraft от игроков с самими разными предпочтениями и опытом игры. Набор в члены Совета будет осуществляться по заявкам от желающих того геймеров, а последующее обсуждение будет вестись в специальном открытом для всех участников официального игрового форума разделе. Члены Совета будут занимать свой пост в течение года, после чего их будут набирать заново. Сменяемость власти, так сказать.

Фанаты World of Warcraft восприняли новость неоднозначно. Одни считают, что демократизация игры поможет сделать её лучше, другие не понимают, по какому принципу будут набираться члены Совета, и с какой стати кто-то вообще должен озвучивать мнение огромного количества игроков. Третьи вообще опасаются, что в Совет попадут в основном стримеры и прочие «инфлюенсеры», восприятие игры которыми может разительно отличаться от восприятия простых геймеров.

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Насколько рабочей оказалась идея с Советом, покажет только время, так что будем ждать.