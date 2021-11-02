Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Blizzard вводит в World of Warcraft «Совет сообщества», который будет взаимодействовать с разработчиками
Судя по реакции геймеров, ничего позитивного они от этой идеи не ждут.
анонсы и реклама
Упала цена RTX 3070 Asus TUF GAMING вопреки росту крипты
Круто подешевела 3080 Gigabyte Gaming несмотря на рост эфира
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
MSI RTX 3070 еще дешевле

Справедливо считать, что видеоигры делаются для игроков и должны меняться в соответствии с их пожеланиями. Обычно так оно и происходит, но Blizzard традиционно считает себя умнее условной «толпы», поэтому развивает свои проекты так, как ей видится правильным. Ни к чему хорошему подобная «диктатура» не приводит, и вот, похоже, осознание данного факта к Blizzard всё же пришло: сегодня компания объявила о том, что в World of Warcraft появится «Совет сообщества», призванный обеспечить более тесное взаимодействие фанатов игры с её разработчиками.

реклама

Как пишет Blizzard, основная задача внедрения данного механизма — возможность получать детальные отзывы по всем аспектам World of Warcraft от игроков с самими разными предпочтениями и опытом игры. Набор в члены Совета будет осуществляться по заявкам от желающих того геймеров, а последующее обсуждение будет вестись в специальном открытом для всех участников официального игрового форума разделе. Члены Совета будут занимать свой пост в течение года, после чего их будут набирать заново. Сменяемость власти, так сказать.

Фанаты World of Warcraft восприняли новость неоднозначно. Одни считают, что демократизация игры поможет сделать её лучше, другие не понимают, по какому принципу будут набираться члены Совета, и с какой стати кто-то вообще должен озвучивать мнение огромного количества игроков. Третьи вообще опасаются, что в Совет попадут в основном стримеры и прочие «инфлюенсеры», восприятие игры которыми может разительно отличаться от восприятия простых геймеров.

анонсы и реклама
33% скидка на 4К 55" Samsung - смотри цену
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
-17000р на RTX 3070 ASUS
799 990р - цена 8K телека LG
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в ДВА раза
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Насколько рабочей оказалась идея с Советом, покажет только время, так что будем ждать.

#blizzard #world of warcraft
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В Overwatch появилось новое поле боя — правда, оно для режима Deathmatch
Первые игроки в Diablo II: Resurrected уже требуют возврат средств
Карточная игра Hearthstone готовится к приходу «Наёмников» — смотрим поясняющее видео с русскими субтитрами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сравнение процессоров Ryzen 3700x и 5800x (и 5600x) в четырех играх
77
10 лучших игр с открытым миром последних лет, в которые можно играть месяцами
55
Процессоры Intel Alder Lake – это уверенный шаг вперёд и конкуренция AMD, или топтание на месте
103
Загадки истории: Мюнхенский сговор 1938 года
66
Обзор и тестирование блока питания Deepcool DQ750-M-V2L WH (80 Plus Gold)
20
Жесткая борьба видеокарт: Видеоматериалы
8
Битва процессоров: Core i7-9700F VS Ryzen 5 3600ХТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
5
Мои впечатления от игры Rat Hunter
8
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX86S
+
Битва игровых компьютеров: CPU Core i5-11400F и Ryzen 5 3600Х в связке с GPU GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700
5

Сейчас обсуждают

den fed
16:39
во первых ничего он не перевернет. Рывков в биохимии так же особо не будет. Охлаждение огромная проблема. И подобные чипы стартуют 2-3 суток.
Датские физики разработали технологию, позволяющую обойти ограничения в работе спиновых кубитов
Deep Blue
16:37
Конечно развод. Я вот влил 500 баксов в прошлом году в разные проекты, особо не волнуясь, если потеряю эти деньги. В итоге уже общий баланс у меня в крипте около 14к, это при том, что 4к я вывел вообщ...
Создатели криптовалюты Игра в кальмара оказались мошенниками, а цена токена упала на 90 000 000%
Петр Степанов
16:37
Теперь два модуля достаточно, чтобы память работала в четырехканальном режиме, причем на "народном" сокете? Раньше ведь четырехканал был "фишкой" сугубо hedt-сегмента. Все идет к тому, что в скором вр...
GSKILL продемонстрировала модули Trident Z5 DDR5-7000 с задержками CL40
D3m0n
16:36
>> не получил никакой награды А слепота и геморрой разве не награда?
Стример смог получить 1000-й уровень в Fortnite — впервые за всё время существования игры
rebel-1
16:36
При этом черный список работает у них через опу. Заблоченные фуфлопомойки типа авиа.про или лента.ру все равно продолжают показываться.
Представитель Яндекса рассказал, как формируются дайджесты новостей
rebel-1
16:32
Добавляй, что лучший по твоему, никому не интересному, мнению.
Сервис StatCounter назвал самые популярные в России и мире браузеры
Karely Coleman
16:31
Вот такая, и ненакрашенная страшная и накрашенная
Intel Core i9-12900K на частоте 6300 МГц приблизился к 1000 баллам в однопоточном тесте CPU-Z
Kochito
16:31
В Сталкера, Мафию1, Дум3 вообще норм играется на встройке hd630. Играйте классику, в тех играх гораздо больше вкуса и осмысленности.
5 практических советов для тех, кто остался без видеокарты в 2021 году
VRoman
16:31
Старые. Купили, а не получили от компании
Члены совета директоров Intel закупили акций компании ещё на $2 млн
Timur vtoroj
16:30
дядя ты дурак? Или просто либераст? Все твои пункты и "аргументы" тысячакратно раздолбаны и отправлены в сливной бачок! Ты откуда вылез то со своей бреднёй? из журнала Огонёк 1990-года??? На дворе бол...
Загадки истории: Фашизм
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем