Без использования уловок дело не обошлось.

Если вы считаете, что много времени проводите за компьютерными играми, то один из игроков Fortnite позволит убедиться в обратном. Энтузиаст с ником RAGES REVENGE достиг 1000 уровня в королевской битве от Epic Games, весь процесс прохождения он стримил, поэтому в честности его намерений можно не сомневаться.

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1000-й уровень — максимальный показатель боевого пропуска, которого когда-либо достигали в Fortnite. Игрок-рекордсмен смог достичь столько высокого уровня всего за месяц до завершения сезона, после чего все достижения будут сброшены.

Завсегдатаи Fortnite считали, что получение 1000-го уровня — невыполнимая задача. Но RAGES REVENGE сумел накопить нужное количество опыта за счёт новых глитче, появившихся в восьмом сезоне. Игроки убеждены, что после завершения сезона повторить рекорд-стримера энтузиаста не получится: Epic Games устранит все уязвимости, позволяющие «набивать» опыт быстрее.

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Самый досадный момент заключается в том, что за получение 1000-го уровня RAGES REVENGE не получил никакой награды — разработчики просто не могли предположить, что кто-то сможет достичь такой отметки в прокачке.